Skottlossning i Andersberg – man skjuten och förd till sjukhus

Skottlossningen ska ha skett i området vid Norrskensgården i Andersberg runt klockan 20 på lördagskvällen. Flera personer ska ha larmat Sos efter att ha hört skott.

Både polis och ambulans larmades till platsen och de kunde snabbt hitta den skottskadade personen. han fördes i ambulans till Gävle sjukhus, men det är fortfarande oklart hur svåra skador mannen har fått.

– Vi har inte riktigt skadeläget på den här personen. Vi vet att han var vid medvetande, och i övrigt får vi hänvisa till sjukhuset, säger Åsa De Veen, polisens presstalesperson i region mitt.

Den skjutne personen ska vara en man född 1993.

Det pågår just nu en stor polisinsats i området. Polisen har spärrat av ett område och pratar med vittnen. Det ska också finnas en polishelikopter i området.

Ett vittne ska enligt uppgift ha sett en maskerad person ha lämnat platsen på en moped. Dessa uppgifter har dock inte bekräftats av polisen.

– Vi tar in många vittnesuppgifter och letar förutsättningslöst efter den här gärningspersonen. Vi vet att det har varit mycket folk på platsen och vi tar in så många uppgifter som möjligt just nu, säger Åsa De Veen.

Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord.

Det är bara några dagar sedan en annan skottlossning i Gävle inträffade. Det var strax innan midnatt natten till torsdagen på Nordost i centrala Gävle. Polisen vill i nuläget inte kommentera om de tror att skjutningarna har ett samband eller inte.

– Det är för tidigt säga om skjutningarna har ett samband. Men vi vet att det har varit oroligt i de här kretsarna ett tag. Vi får se vad utredningen visar, säger Åsa De Veen.

I Andersberg var många oroliga under lördagskvällen. De frågade sig om det var farligt att gå ut. Vad kan ni från polisen säga till dem?

– Det är en svår fråga. Polisen jobbar mycket med de här områdena där det har varit lite oroligt. Sedan är det självklart att blir det skottlossning en lördagskväll nä'r det är mycket folk ute, det är ju aldrig bra. Men vi vill inte att folk ska vara rädda för att gå ut, säger Åsa De Veen.