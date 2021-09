Skulpturinvigning vid Gasklockorna i helgen

Som om hon genom magi har skapats ur kvarlämnat skrot i något förråd vid Gasklockorna och fått liv. Sagan om skrotflickan som också ville bli som en av artisterna hon sett sjunga på scenen i det som tidigare var industriområde och som nu är en scen för Gävles kultur.

Ja, sådana tankar kan man få av att se Gävles förra fristadskonstnär Seywan Saedians skulptur som är det senaste i raden av offentliga verk i Gävle. Den sjungande flickan ska nu stå permanent vid Gasklockorna som ett minne av den fristadskonstnär som nu har lämnat staden.

För den som inte har sett Seywan Saedians skrotskulpturer tidigare kan det framstå som om konstnären har valt uttryck till denna utifrån platsen. Det rostiga materialet glider perfekt in på platsen vid Gasklockorna och det omgivande industriområdet vid Gavleåns strand på Brynäs. Men Seywan Saedians jobbar alltid med det uttrycket i sina skulpturer som han svetsar samman av upphittat metallskrot.

Skulpturen har installerats under sommaren och ska nu invigas under Å-draget. Det är fint att Gävles andra fristadskonstnär får lämna ett minne efter sig i staden som under ett par år gav honom en trygg hamn för sitt skapande. Absurda upphandlingsregler, som om konst vore vilket skol- eller sjukhusbygge som helst, sätter käppar i hjulen för det som borde vara en självklarhet: Att de lokalt verksamma konstnärer som genom åren vaskats fram som Gävles främsta ska få göra centrala verk i det offentliga rummet.

Seywan Saedians skulptur invigs lördag 13:30 med konstnären närvarande. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Helene Börjesson invigningstalar.