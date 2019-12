Skutskär krossade KS Bandy trots spöregn: "Faktiskt supersvårt"

Skutskär spöade KS bandy borta i spöregn. En svårspelad match där spelande tränare Johanna Pettersson är otroligt stolt över genomförandet.

– Jag tycker vi gör bra saker, det är svåra matcher i regnet. Det blir faktiskt supersvårt, för det krävs så mycket mer att göra det vi gör i det här vädret, 10–1 kan låta som "walk in the park", det kan låta jättelätt men vi gör bra grejer och lyckas göra många mål. Det är farlig för det kan lika gärna låsa sig och man kanske inte får in bollarna men vi skapar mycket och får in mycket.

Blev det något spel eller var det bara spel mot ett mål?

– Det blir mest att vi får skölja över med anfall. Vi anfaller och de får något kort uppspel men vår målvakt hade inte mycket att göra, vi har ett väldigt stort bollinnehav, säger Pettersson och tillägger:

– Det är andra matchen med mycket regn, det är svårt att spela med dålig is men vi har ändå gjort 15 mål på de två senaste i regn, det är jag grymt nöjd över. Men jag kan inte sticka under stol med att vi börjar längta efter bättre förhållanden.

Första halvleken slutade 1–3. Så målexplosionen skedde egentligen efter ett bra snack i halvlek.

– Vi gick ut och var sugna och hade bra energi men när man möter lag längre ner i tabellen finns det en risk att man börjar tulla på detaljer och provar massa nytt.

– Men vi tog ett snack i paus där vi poängterade vad vi vill och måste göra. Då tar vi åt oss och vinner andra med 7–0, det ger bättre effekt, man får inte bli sugen att göra annat, säger Pettersson.

Nu är Skutskär lediga till annandagen då de tar emot SAIK.

Även SAIK spelade match på lördagen och de tog emot Skirö hemma. Där blev det förlust med 3–6.

Läs matchfakta från båda matcherna nedan.

KS Bandy–Skutskärs IF 1–10 (1–3)

Målen: 0–1 (4) Angelica Östlund, 0–2 (19) Sanna Gustafsson, 0–3 (23) Linnea Larsson, 1–3 (31) Moa Friman, 1–4 (47, hörna) Olga Rodionova (Malin Andersson), 1–5 (54) Olga Rodionova (Johanna Pettersson), 1–6 (60) Linnea Larsson (Olga Rodionvoa), 1–7 (65) Angelica Östlund (Vilma Josefsson), 1–8 (87) Hanna Palm (Sanna Gustafsson), 1–9 (90) Angelica Östlund, 1–10 (91) Vilma Josefsson.

Hörnor: 5–18

Utvisningar, KS: 0x10min, Skutskär: 0x10min.

Domare: Viktoria Bergström

Publik: 75

Sandvikens AIK–Skirö AIK 3–6 (3–4)

Målen: 1–0 (5, hörna) Jennifer Andersson (Agnes Sundell), 1–1 (9) Edit Ljung (Emma Nilsson), 1–2 (15) Edit Ljung (Ebba Olausson), 2–2 (17, hörna) Tova Grönoset (Julia Norrman), 3–2 (28) Tova Grönoset, 3–3 (40, frislag) Amanda Ramborgh (Ellen Spång), 3–4 (41) Edit Ljung (Ellen Spång), 3–5 (59) Edit Ljung (Emma Nilsson), 3–6 (87) Klara Volmersson (Emma Nilsson)

Hörnor: 13–6

Utvisningar, SAIK: 1x10min, Skirö: 2x10min.

Domare: Ida Salomonsson

Publik: 52