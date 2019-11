Skutskär och SAIK drar igång – tränarnas svar inför premiären: "Vi vill utveckla dambandyn!"

Johanna Pettersson, spelande tränare Skutskär

Beskriv årets Skutskär!

– Energifyllt, skridskostarka och stor utveckling under säsongen. Det där sista – vi hade första ispasset på stor is under måndagen. Så det är lite så vi får jobba, bli starkare och starkare med tiden. De här cuptitlarna är svåra för oss att nå i och med förutsättningarna vi har. Vi möter ett lag i finalen också som har förberett sig länge.

– Som lag har vi inga riktigt svaga länkar och det gör oss tungmötta, så att säga. Vi är starka rakt över och det spelar liksom ingen roll vilka som är på planen, vi har en lika stark bänk.

Hur har försäsongen varit?

– Vi har varit noggranna i vår träning och kommit bra förberedda fysiskt till försäsongsmatcherna. Sedan har vi pratat mycket om hur vi vill spela, skapat en bild av hur det ska gå till och tränat på det i miniatyr på rinken. Vi har tränat en del sekvenser och detaljer och sedan försökt överföra det på stor is sedan. Det är det som gör att vi ändå kunnat prestera så pass bra tror jag.

Sista veckan innan premiären, hur har ni lagt upp den?

– Måndagen var alltså första passet på stor is, och det märktes på den träningen hur kul tjejerna tyckte det var. Det var nån minusgrad, perfekt is. Kanske är det bra att ha haft det så här innan, då blir det lusthöjande att ta nästa steg, att spelarna uppskattar det mer.

– Tisdag också stor is, sedan tillbaka på rink onsdag – vi har tagit de tider vi kunnat få. Torsdag är det individuell styrka och kondition så att vi inte tappar den biten. Fredag tar vi ledigt.

Vad är så speciellt med en premiär?

– Känslan av att komma igång, få börja skapa och plocka hem poängen. Det är som en första dag på jobbet. Toppenskönt också att spela borta i en inomhushall med bra förutsättningar i en premiär. Sedan har vi Västerås i första hemmamatchen och det är ju verkligen något att se fram emot det också.

Vad är det sista du säger till spelarna i omklädningsrummet innan premiären?

– "Nu jävlar kör vi!". Det blir alltid samma sak. Jag brukar säga några väl valda ord om vad vi ska göra och tänka på, men det bara kommer sedan. "Nu jävlar kör vi, tjejer!".

Patrik Allansson-Roos, tränare SAIK

Beskriv årets SAIK!

– Ett hårt jobbande SAIK som vill vara med och driva matcherna och utveckla dambandyn. Det här började egentligen redan när jag bestämde mig för att fortsätta, att jag ville ha riktlinjer vad vi och dambandyn behöver utveckla. En ganska stor process som innefattar träningskvalitet, mycket klubba och boll – damspelare är ofta duktiga att åka skridskor men tekniken behöver förbättras för att man ska kunna just driva matcherna, särskilt mot de lite sämre lagen – och även den mentala biten. Vi tar steg för steg framåt!

Hur har försäsongen varit?

– Vi slog AIK i World cup efter straffar i matchen om femteplats, ett bevis på att vi kan beblanda oss med topplagen och vara med där uppe och nosa. Ett första steg mot den målsättningen. Det var en otrolig kampinsats, den matchen, där tjejerna egentligen spelade sista 40 minuterna av 2x30 på ren vilja.

– Vi har gjort fler bra matcher också. Har förlorat mot SAIK men vågade spela vårt spel hela vägen, i en annan match mot AIK skapade vi 15 hörnor men lyckades inte göra mål på dem. Den enda lilla plumpen var 5–1-förlusten mot Villa i World cup, men då hade vi i och för sig åkt sex på morgonen för att sedan spela matchen halv fyra på eftermiddagen i Göteborg och det kan väl förklara en del kanske.

– Försäsongen är ju otroligt lång, men det bästa är att vi fått åtta tävlingsmatcher. Att lägga upp cupspelet så här är en lyckad idé som jag hoppas man kommer att fortsätta med.

Sista veckan innan premiären, hur har ni lagt upp den?

– På tisdagen är det träff med mental coach – vi har utvecklat den delen och jobbar mycket med att få spelarna att tro på sig själva, vi har haft för stor respekt för de bättre lagen tidigare men det upplever jag har förändrats mycket.

– På onsdagen är det träning utomhus på Jernvallen med lite fysträning innan och på torsdagen matchförberedande träning där vi nöter fasta situationer och där försvarsspelarna jobbar med sitt och anfallsspelarna med avslut. Det är också nåt vi behöver förbättra, att vara lika rejäla när vi får målchans som vi är när vi jobbar hem.

Vad är så speciellt med en premiär?

– Man har ju sett fram emot den sedan vi träffades första gången i slutet av april, början på maj. Nu är det bara att släppa lös allt, efter alla träningstimmar. Nu möter vi KS Bandy, Kareby, och det är inget att snacka om att vill vi vara med i toppen är det en match vi ska vinna.

– Sedan kommer vi ju att spela ute på Jernvallen också, eftersom Winnerbäck är i Göransson, och tjejerna verkar riktigt peppade på det. När vi tränade utomhus första gången förra veckan var dom ordentligt taggade.

Vad är det sista du säger till spelarna i omklädningsrummet innan premiären?

– Jag brukar försöka sammanfatta de tre ord som spelarna fått ta fram på sista träningen innan match, värdeord som dom fått komma överens om och skriva ned på en lapp. Det kan vara typ "initiativ", "mod", "delaktighet", "lyssna", "prata". Jag tycker det är viktigt att involvera spelarna så att det blir deras ord vi tar med oss.