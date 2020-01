Skutskärs kräftgång fortsätter – snart avsågade: "Många poäng kvar att spela om"

Skutskärs herrar fick en gratisplats i årets bandyallsvenska när flertalet andra lag tackade nej. Skutskär tog chansen och tackade ja. Men med facit i hand var det kanske ett för stort steg?

Näst sist efter 17 omgångar och flest insläppta mål i hela serien, 136.

Stryk med 2–8 mot Katrineholm under lördagen och inte blev det bättre när Nässjö kom på besök under söndagen. Redan efter en kvart hade smålänningarna dunkat in fem mål.

Då tog Skutskär time out för att stopp på blödningen.

– Vi rycker upp oss rejält efter den och får ett mål ganska snabbt efter det. Och vi känner ju att vi är med. Men det är den där stora måldifferensen hela matchen. Så fort vi fick in en boll slarvade vi i försvarsspelet och släppte in en bakåt, säger lagkaptenen Johannes Siirtola och fortsätter:

– Vi är inte med riktigt i försvarsspelet. Vi har sagt att vi ska gå ned och försvara ganska lågt, men då gäller det att vi följer med i deras åkningar. Och det gör vi inte. De var väldigt effektiva på deras lyft idag även fast vi pratat jättemycket om det före och även under matchen.

Till slut skrevs siffrorna till 5–10 och med det är man fast förankrade som nästjumbo.

Hur känner man nu, var det rätt beslut att ta den här platsen?

– Vi visste ju att det skulle bli tufft. För vi hade ju inte ens ett fullt lag på pappret. Spelare som Kevin Brown och Alexander Sundström värvade vi efter att det blev klart med allsvenskan. Likaså Viktor Johansson och Olle Bolkeus. Det var spelare som endast ville komma om det blev allsvenskt spel.

– För vi var ett division 1-lag när vi fick frågan och vi visste att det skulle bli tufft att få ihop ett ännu bättre lag med kort varsel. Bandyspelare växer ju inte på träd i det här distriktet.

Men trots det prekära läget i tabellen är det inget som kom som en chock för klubben. Man var medvetna om att det skulle bli en kamp in i det sista att hålla sig kvar.

– Det är väl därför vi håller modet uppe hela tiden och stretar emot. Vi gör det bra i långa sekvenser i många matcher. Det är väl vissa matcher vi klappat igenom, som borta mot Ljusdal.

Men det är väl inte de lagen ni ska slå?

– Nej, precis.

Är målsättningen fortfarande att ni ska hålla er kvar?

– Jo, absolut. Det är många poäng kvar att spela om så det är bara att fortsätta gnugga på, säger Johannes Siirtola.

Matchfakta omgång 17 av 30

Skutskärs IF–Nässjö IF 5–10 (3–7)

Målen: 0–1 (2) Linus Nilsson (Philip Lindqvist), 0–2 (9, hörna) Viktor Lindqvist (Alexander Heinhagen), 0–3 (11) Philip Lindqvist (Patrik Gustafsson Thulin), 0–4 (14) Philip Lindqvist (Patrik Gustafsson Thulin), 0–5 (15) Linus Nilsson, 1–5 (18) Axel Jonsson (Fredrik Wennerholm) 1–6 (27, hörna) Pontus Nordström (Alexander Heinhagen), 2–6 (37, hörna) Jens Sundbom (Johannes Siirtola), 2–7 (40) Patrik Gustafsson Thulin, 3–7 (43) Axel Jonsson, 3–8 (49) Linus Nilsson (Kevin Runbom), 4–8 (51) Olle Bolkeus (Fredrik Wennerholm, 4–9 (66) Linus Jönsson (Linus Nilsson), 5–9 (58) Johannes Häggström (Simon Lilla), 5–10 (85) Linus Jönsson (Kevin Runbom).

Hörnor: 15–9 (4–7)

Utv, SIF: 5x10, NIF: 3x10.

Domare: Daniel Carlfjord.

Publik: 85.