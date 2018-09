Blågul final i Regementsparken

Med Under blågul fana och Sveriges nationalsång avslutade Hemvärnets Musikkår Gävleborg i torsdags årets konsertserie Blåsmusik i Regementsparken. Under ledning av musikkårens dirigent Pähr-Allan Sandberg bjöds publiken under kvällen på ett blandat program bestående av ett antal marscher men även Abba och Evert Taube stod på programmet.

Med Fredrik Edin som trumpetsolist framfördes The music of the night från musikalen The Phantom of the Opera, ett stycke som var mycket uppskattat av publiken som sökt sig till parken denna gråmulna kväll.

Text och foto: Kenneth Andersson