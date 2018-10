Nu är Kim agronomie doktor

Kim Jäderkvist Fegraeus, 30 år från Gävle, utbildade sig till agronom på SLU i Uppsala åren 2009-2013 och fick därefter en doktorandtjänst. I oktober förra året disputerade hon inom området molekylär genetik efter att ha forskat om genetiken bakom hästars gångarter och prestationer. Hennes avhandling heter Exploring the Horse Genome to Elucidate the Genetics of Gaits and Athletic Performance.

I lördags var den årliga promoveringen av nya doktorer, jubeldoktorer och nya hedersdoktorer vid på Ulltuna med efterföljande fest på Uppsala slott. Hennes titel kommer att vara Agronomie doktor Kim Jäderkvist Fegraeus.

Lite kuriosa om Kim är att trav har varit hennes stora intresse sedan barnsben då hon började med ponnytrav. Hon har sedan haft en egen stor häst, jobbat extra på travet i totokassan och som speaker på tävlingsdagar, parallellt med utbildningen till agronom och doktorandtjänsten.