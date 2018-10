Ulla och Bengt har upplevt mycket under sina 72 år i samma hus

Jag ringer på porttelefonen och Ulla Åsbrink kommer ner och öppnar. Både Ulla och Bengt Åsbrink ser oförskämt pigga ut, Ulla är 86 år och Bengt har fyllt 90 år.

– Jag hör lite dåligt och Bengt ser dåligt. Men vi kompletterar varandra och det är inga problem för Bengt att hitta i lägenheten. Vi har ju bott här sedan 1960.

Huset på Norra Kungsgatan, kvarteret Tranan, i Gävle håller precis på att få nytt ytskikt och ska bli klart till våren. Huset byggdes och var inflyttningsklart 1946 och Ullas familj, pappa, mamma och fem syskon, flyttade in i en trea längst ner i huset 1 oktober samma år. De lämnade då barnrikehuset på Norra Ringvägen, som på den tiden tillhörde Gavlegårdarna.

– Pappa fick jobb som vaktmästare och hade hand om det mesta i huset. Allt från att skotta snö till att elda. Han var noga och höll fint överallt. Dessutom hade vi hand om tvättstugenyckeln, alla som hade tvättat fick lämna in nyckeln efter avslutad tvättid, så det var mycket spring hos oss. Tvättstugan på den tiden var en tolvkilosmaskin som gick på gas.

Bengt flyttade till huset 1948, till en liten lägenhet, ett rum med kokvrå, precis granne med Ulla. Men trots att de bodde grannar dröjde det innan de träffades och då var det inte i huset, utan på Folkets park. Ulla var då 14 år och Bengt 18 år.

– Jag var mycket på Parken på den tiden, så det var perfekt att bo så pass nära, bara att gena genom skogen, säger Bengt.

Ulla och Bengt gifte sig 1952 och Ulla flyttade till att börja med in hos Bengt. De fick sedan en annan lägenhet på ett rum och kök innan de 1960 flyttade till den lägenhet de fortfarande bor i. De har i alla år bott i samma trappuppgång.

– Tänk, på den tiden kostade lägenheten 300 kronor i månaden, nu är hyran över 6 000 kronor. Men det är det värt, att kunna bo så pass centralt. Vi trivs jättebra, det är lugnt och vi har bra grannar. Tyvärr har vi inga gamla grannar kvar som varit med sedan starten, det är nog bara vi kvar nu.

Makarna fick sina döttrar i början av 1950-talet och på den tiden var det många barn i huset, det fanns alltid kompisar och de flesta lekte på baksidan på gården, som på den tiden mest bestod av gräsmatta. I dag är det mestadels parkeringsplatser.

– På den tiden fanns ingen bostadsförmedling eller några kösystem, så våra döttrar fick också lägenheter i huset när det var dags att flytta hemifrån.

Hyresvärd från början var Nobelstiftelsen, som hade huset närmare 20 år, därefter var det två olika privata hyresvärdar innan nuvarande Gavlegårdarna tog över huset.

Från start var det vedeldning i huset. Veden fanns ute på gården och skulle transporteras över gårdsplanen och ner i pannrummet för att eldas. Efter det blev det koleldning, kolet tömdes rakt ner pannan och då gällde det att ha stängda fönster till lägenheterna ovanpå. Sedan eldades det med olja, innan det moderna tog över.

Vad har varit bäst med att bo i huset?

– Absolut läget. Förr när man var i farten var det närhet till Parken och Gavlerinken, jag hade seriebiljett under många år, säger Bengt. Men även närheten till travet, eftersom jag under en period hade häst. Visst är det läget, att ha så nära till stan och allt man vill göra, säger Ulla. Och trots att många tror att man blir störd av bilar så hörs det nästan ingenting in, det är bra isolerat.

Och sämst?

– Tyvärr var det nog den första hyresvärden, de var inte lätta att ha att göra med. Det tog alltid tid att få något gjort och de rustade nästan aldrig. Gavlegårdarna har varit bäst. Vi har inte så mycket att klaga på, det har för det mesta varit positivt.

Bengt och Ulla är fortfarande i farten och i stort sett varje dag tar de en promenad. Antingen bara till affären eller också blir det en långpromenad upp på söder och tillbaka.

– Vi tycker om att röra på oss och ofta avslutar vi promenaden med en fika på stan. Ibland går vi ut och äter och på fredagar passar vi på att köpa fisk på torget. Det är härligt att ha så nära till allt. Barnen brukar fråga om vi behöver hjälp med att handla, men det behövs inte, det gör vi så gärna själva.

– En av döttrarna bor på Gävle Strand och vill att vi ska flytta dit, men då blir det mycket längre till stan, så vi blir kvar här så länge vi bara kan, säger de båda.