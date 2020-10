Slumpen räddade det gamla huset utanför Torsåker: "Hade kunnat gå riktigt illa"

På lördagskvällen kände Örjan en märklig lukt från hans hus utanför Torsåker. När han kom närmare huset såg han att det kom rök från taknocken.

– Då sprang jag in i huset och såg att det börjat brinna i en eldosa, säger Örjan.

Han tillkallade räddningstjänsten och när styrkorna kom till platsen kunde de se öppna lågor slå ut från huset.

Räddningstjänsten ryckte ut med flera enheter från Hofors och Storvik, med stöd från stationerna i Gävle och Sandviken.

Branden kunde släckas, och Örjan klarade sig ut ur huset utan skador. Men med hjälp av värmekamera kunde räddningstjänsten se att det brann mellan väggarna.

– Det är en konstruktionsbrand och vi får jobba med att öppna upp väggar. Just nu ser det ut som att vi kan rädda byggnaden, sade Johan Melin, inre befäl vid Gästrike räddningstjänst, ungefär två timmar efter att larmet kommit in till räddningstjänsten.

Räddningstjänsten kunde så småningom få branden under kontroll och Örjan kunde lämna platsen utan alltför stora farhågor.

– Det ska nog lösa sig, det här. Det var tur att det inte gick värre än det gjorde, säger han.

Tur, var det ja. Det var nämligen en ren slump att branden upptäcktes.

Örjan bor till vardags i Stockholm, och är endast i villan i Berg då och då.

– I år har det blivit väldigt sällan. Men just den här helgen var jag uppe i krokarna, och då tänkte jag att jag skulle åka upp till huset för att titta till det.

– Branden hade ju ingenting med att jag var uppe i Torsåker just idag. Så det var ren bondtur att jag var här, just när det började brinna. Det är också långt mellan husen så det är inte så troligt att någon granne hade hunnit uppfatta branden innan det varit för sent, säger han.

Huset har funnits i Örjans familj sedan innan han föddes, och var dessutom barndomshem till kulturpersonligheten William Ericsson (fotograf och konstnär i början av 1900-talet).

– Så det finns ett kulturvärde här, men också så klart ett personligt värde för mig, säger Örjan och fortsätter:

– Jag är väldigt glad att turen var på min sida idag.