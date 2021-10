Smällare kastades in och stoppade ungdomsmatch: ”Säkerheten främst när sådant här händer”

Under P16-finalen mellan Gefle IF och Sandvikens IF på Gavlevallen uppstod en obehaglig situation under och efter matchen.

I andra halvlek kastades en smällare in mot spelplanen och exploderade i närheten av Sandvikens IF:s bås.

Då bestämde domartrion sig för att ta paus i matchen för att lugna ner läget. Efter cirka 20 minuters stopp återupptogs matchen efter domarens beslut.

Eftersom det var en DM-match stod Gestriklands Fotbollförbund för värdskapet. Florindo De Sanctis, ordförande i disciplinnämnden och med i tävlingskommittén, var på plats.

– Det small nära Sandvikens avbytarbås. Då stoppade domaren matchen och gick in i omklädningsrummet. Samtidigt hjälptes vi från förbundet och ledarna åt att försöka få bort den eller de som var skyldiga. Vi tror att vi fick bort dem. Efter 20 minuter bedömde domaren att matchen kunde återupptas, säger han.

– Jag tycker att det var en jättebra bedömning. Det var en lugn match i övrigt.

Resten av matchen var lugn men i samband med medaljceremonin small det igen. Då fick ceremonin avbrytas och medaljerna delades ut i spelargången, enligt Florindo De Sanctis.

Borde man sett till säkerheten ha bedömt annorlunda?

– Det är domaren tillsammans med ledare som ska besluta det. Det är domaren som får redogöra för det. Det är lätt att vara efterklok men det var en lugn match och åskådarna jublade när det blev mål, det ska man.

Vad kunde ni från förbundets sida ha gjort bättre eller annorlunda för att det här inte ska hända?

– Man skulle nog kunna ha haft fler lagvärdar, vi måste sätta oss ner och titta vad vi ska göra till nästa match. När det är matcher som den här med fri entré måste vi göra mer.

Malin Rogström, ordförande i Gefle IF, menar att om det varit GIF som varit arrangör hade man troligen agerat annorlunda.

– Hade det varit vårt arrangemang hade jag förordat att tömma arenan på publik. Men det är lätt att säga i efterhand, jag var inte där, jag var inte ansvarig och jag upplevde inte det stresspåslaget som de som var där gjorde. Men det är säkerheten främst när sådant här händer.

Hon har under dagen gjort vad hon kan för att ta reda på om det är någon kopplad till klubben som varit inblandad.

– Man får vara väldigt försiktig innan man har fakta vem som är skyldig, vi hade ledare och lag som satt som åskådare. Vi har pratat med dem för att säkerställa. Smällare har ingenting på eller kring en fotbollsmatch att göra. Domare, spelare eller åskådare kan komma till skada.

Det är svårt att veta vem det var som kastade smällaren mot planen.

– Det verkar, när vi har pratat med våra, inte vara någon hos oss, det var jättemycket folk på plats. Vi måste försöka säkerställa att ingen i vår förening gör sånt här, då är det ytterst allvarligt och vi måste vidta konsekvenser. Att de avbröt matchen var rätt så att de kunde ta en ordentlig funderare kring riskerna att fortsätta spela.

Rogström är känslosam och markerar tydligt mot händelsen under samtalet.

– Det är helt oacceptabelt och har inte med fotbollsmatcher att göra, man utsätter verkligen andra för jättestor risk.

Det som hände under torsdagen har fått en direkt konsekvens för Gefle IF. Klubben väljer att på lördag flytta en match i Nafu-serien, där två Geflelag skulle ha mötts på Sörby IP, till ett senare datum och till Gavlevallen för att kunna garantera säkerheten.

Anders Nordén på Gestriklands Fotbollförbund, som inte var på plats, säger så här:

– Det är aldrig matcharrangörens sak att bedöma huruvida matchen skulle ha avbrutits eller inte. Det är domarens beslut.

– Det är lätt att vara efterklok. Hade ledarna sagt nej då hade nog inte domaren stått på sig, hade domaren sagt nej men ledarna ville hade det inte heller fortsatt. Det blev samförstånd.

Vad känner du när sådant här händer?

– Det är skittråkigt. Alla var jättebra på planen, två lag som vill spela fotboll och duktiga ledare och domare i en DM-final. Vi kommer att göra det vi kan för att ta reda på vem den här personen var. Det har alltid varit fri entré och öppna grindar i de här matcherna. Ibland kan det skrikas mindre bra ord, men vi har inte varit med om smällare.

I och med det som hände nu kommer förbundet se över hur de agerar framgent.

– I herrarnas final ska vi hyra in väktare och publikvärdar som visiterar, vi hade tänkt att ha fri entré men diskuterar nu om vi ska ha entré så att de åskådarna som kommer faktiskt vill se matchen, säger Nordén och avslutar:

– Det är lätt att säga "jävla ungar", men jag känner mer "jävla föräldrar" som inte kan uppfostra och se till så att sådant här inte sker. Men det gick bra den här gången, ingen blev skadad.