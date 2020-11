Smittan ökar mest bland personer i 50-årsåldern: "Exakt det som prognosticerats"

I början av förra veckan sa Region Gävleborgs smittskyddsläkare Lars Wesslén att smittspridningen av covid-19 framförallt drivs av tre grupper: gymnasieelever, tonåringar och unga vuxna.

Men regionens egen statistik över de senaste veckorna visar att den saken förändrats. Under vecka 45 var det åldersgruppen 40-49 år som stod för flest nya positiva provsvar. Vecka 46 var det åldersgruppen 50-59 år.

De äldre tonåringarna ligger fortfarande högt, men på ungefär samma nivå som åldersgrupperna 20-29, 30-39.

– Det är exakt det som prognosticerats. Vi känner igen utvecklingen från de hot spot-undersökningar som gjorts i USA. Först ökar smittan bland de unga tills den peakar, sedan går det en tid och sedan drabbas alla andra åldersgrupper. Det är en mycket enkel princip som verkar gälla även här. Det är det som är problemet, säger Lars Wesslén.

Han är bekymrad över den kraftiga ökning Gävleborg drabbats av de senaste veckorna.

– Vi har snabbt gått från 60 nya fall i veckan till 900 nya fall i veckan. 15 gånger så många. Och nu i torsdags hade vi 300 nya fall på ett enda dygn. Man kan känna att hur jag än agerar så verkar det inte som att den här övermäktiga fienden går att slå helt och hållet. Åtminstone inte för tillfället.

Enligt Lars Wesslén har regionen lagt mycket kraft på smittspårning, vilket han tror är skälet till att den kraftiga uppgången i antal fall kommer något senare här än i vissa andra delar av landet.

– Att vi ligger efter i fas tror jag beror på att vi har varit lyckosamma i att bryta smittvägar. Men det räcker inte när epidemin drar på. För vår del har det ändå gjort att vi fått tid att förbereda oss och studera vad som händer i andra regioner och i resten av världen. Vi har kunnat sätta igång vår eskaleringsplan i lugn och ro, säger Lars Wesslén.

Tack vare det är utvecklingen fortfarande hanterbar, menar han.

– Just nu är det ett högt tryck i sjukvården, men det klaras fortfarande inom befintliga resurser eftersom vi ställt om under kontrollerade former. Det är bra, säger Lars Wesslén.

Mest alarmerande är att smittan ökar kraftigt i den äldre åldersgruppen.

– Är du 70+ handlar det här om liv och död, säger Lars Wesslén.

Av de 172 döda med covid-19 som registrerats i länet till och med vecka 46 var 158 personer äldre än 70 år.