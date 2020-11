Smittskyddsläkaren vill inte ha besöksförbud på äldreboenden: "Inte så länge jag får vara med och bestämma"

Under torsdagseftermiddagen meddelade regeringen att det från och med lördag kommer att vara tillåtet att införa lokala besöksförbud på äldreboenden. Beslut om det ska fattas av Folkhälsomyndigheten i samråd med det lokala smittskyddet.

– Beslutet innebär att vi nu får ytterligare ett verktyg för att bekämpa smittan, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Men Region Gävleborgs smittskyddsläkare Lars Wesslén är inte imponerad.

– Det är ett slag i luften att fokusera på besökande på äldreboenden när det inte är så smittspridningen går till. Jag kan säga på en gång att vi kommer inte göra så här i Gävleborg, säger Lars Wesslén.

Ska det tolkas som att det inte kommer att bli några besöksförbud i länet?

– Inte så länge jag får vara med och bestämma. Jag är inte så långvarig på den här posten, men jag kommer inte att medverka till det här så länge jag har något att säga till om.

Lars Wesslén tycker att ett besöksförbud innebär att allt för stort integritetsintrång.

– Tänk dig att staten satte ut polis utanför ditt hus eller lägenhet och sa "här får ingen komma in eller ut". Det här beslutet innebär exakt samma. Man tror att man kan göra hur man vill mot äldre människor, för att de inte är någon stark lobbygrupp som har kraft att kämpa tillbaka. Det är ett slags översitteri som jag inte gillar alls, säger han.

Enligt Lars Wesslén finns det ingenting som tyder på att det är besök från anhöriga är någon betydande smittkälla på äldreboenden i Gävleborg.

– Jobbar man i äldreomsorgen har man fått för sig att smittan kommer in via anhöriga. Men det är inte så den kommer in, annat än i undantagsfall, utan framför allt via de personer som de äldre träffar om och om igen. Det handlar inte om att peka ut personalen. Men de som jobbar inom äldreomsorgen har ett annat parallellt liv där de umgås med familj och bekanta. Det är den vägen man får in smittan och då hjälper inte ett besöksförbud, säger han.

Möjligheten att införa lokala besöksförbud gäller från den 21 november till den 28 februari nästa år.