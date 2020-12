Snabb smittspridning på äldreboende i Hofors – många sjuka bland boende och personal: "Allvarligt läge"

Hofors kommun har sedan i våras låtit bli att berätta vilka boenden som får in covid-19, med hänvisning till patientsekretessen. Men kommunchef Jonatan Alamo Block kan bekräfta att smitta återigen finns i verksamheten.

– Vi har fått in smitta på ett boende och det har gått relativt fort. Vad jag har hört fick vi besked om ett fall på fredagen. På söndagen hade det ökat till fyra och nu har jag fått information att fler än hälften av brukarna på boendet ska ha smittats. Och en stor mängd av personalen, säger Jonatan Alamo Block.

Under veckan har tidningen fått in flera anonyma tips om att just servicehuset Hantverkan ska vara drabbat. Och på boendets dörr ut mot Hantverkargatan sitter en lapp med följande meddelande:

"Avrådan till besök! Hofors kommun avråder till samtliga besök på enheten på grund av smittspridning."

Det är en stark avrådan – det blir tydlig när kommunchefen förklarar resonemanget bakom lappen.

– Vi får inte införa förbud om det inte görs i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Det är trots allt brukarnas egna lägenheter. Avråda kan vi göra, men ärligt talat är det inte besöken vi lägger ned mest fokus på just nu, säger han.

Det stora problemet är bemanningen. Många som jobbar inom äldreomsorgen är hemma sjuka. Kommunen försöker täcka upp genom att flytta runt personal mellan äldreomsorgens enheter.

Kommunledningen tittar också på om personal från andra verksamheter skulle kunna hoppa in i äldreomsorgen.

– Men det är inte vem som helst som kan jobba där. Det krävs kompetens, inte minst nu när man måste hantera smitta. Det är inte helt enkelt att flytta personal hur som helst. Det är ett allvarligt läge, säger Jonatan Alamo Block.

Han berättar också att kommunen har kvar sina covidavdelningar. De är redo att tas i bruk, men i dagsläget har det ännu inte blivit nödvändigt.