Snart öppnar Ulrica Westlund dörren för de nya hyresgästerna – gästarbetarna till nya datacentret

15 juli flyttar de in. Gästarbetarna för bygget av Microsofts 23 000 kvadratmeter stora datacenter. Ulrica Westlund ska under det kommande året husera tre personer ur den irländska entreprenaden Collens företagsledning som ska leda bygget av datahallarna.

–Inom en vecka ska vi få in tre nya sängar och ett badrum ska kaklas, det är lite pyssligt, säger Ulrica Westlund.