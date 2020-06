Snart väntas ny aktör få bestämma om krogar bryter mot trängselföreskrifterna

Måndagen den 1 juni lanserades Gävle kommuns nya tipstjänst dit allmänheten kunde höra av sig med klagomål om trängsel på krogar i stan. Sedan dess har omkring 35 tips kommit in den vägen, berättar Patrik Gustavsson, miljöchef på Gävle kommun. Det fortsätter även komma in iakttagelser via mejl och telefon.

– Framför allt förra veckan kunde vi märka av att det var lite fler tips än innan på grund av pressmeddelandet och att det stod i media, säger Patrik Gustavsson.

Under pågående vecka 24 har dock inflödet börjat mattas av. Tvärtemot slutsatsen som skulle kunna dras utifrån uttalanden som det Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsdirektör Göran Angergård fällde i veckan. Då uttryckte han oro för att så mycket folk samlats i centrala Gävle i samband med studentfirandena tisdag 9 juni och onsdag 10 juni. Men att mycket folk syns dagtid behöver förstås inte innebära att studenter trängs på krogen kvällstid.

I Söderhamn, där studentfirandet skedde redan under första helgen i juni, har belastningen varit stor på de två krogar som har öppet till 02.00, enligt Hela Hälsingland. Att kontrollera så att ingen trängsel sker har varit en tuff uppgift, uppger en vakt där. Men i Gävle, där krogutbudet är större och det även finns krogar med 03-tillstånd, tycks inte samma problematik vara aktuell.

– Vi har varit ute och gjort kontroller i veckan, men inte haft något att anmärka på utifrån just det perspektivet, säger Patrik Gustavsson.

Anmälningarna gäller en rad olika verksamheter centralt i Gävle. De flesta uppger Gustavsson har varit adekvata, men det är inte heller ovanligt med missförstånd. Dels att bufféer anmäls rakt av. Dessa är tillåtna, så länge ingen trängsel uppstår i lokalen. Sedan att över 50 personer befinner sig i en restaurang. Detta är också tillåtet, så länge ingen trängsel uppstår. Alltså: folk blandar ihop med restriktionerna om offentliga arrangemang och allmänna sammankomster, som inte får vara över 50 personer.

Ingen restaurang har behövts stängas i Gävle, och inte heller i övriga Gävleborgs län, så vitt Patrik Gustavsson vet. Det har bollats med smittskyddsläkaren om vissa fall, men aldrig har det lett så långt som i till exempel Stockholm och Göteborg där krogar stängts på grund av trängsel.

Redan om två veckor, den 1 juli, kan det bli så att Patrik Gustavsson själv i samråd med miljöinspektörerna, kan bli den som får bestämma om en verksamhet har brutit mot föreskrifterna om trängsel så kraftigt att den måste stängas. Detta då "en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen" föreslås träda i kraft. Den kommer avhandlas i riksdagens socialutskott på onsdag 17 juni och samma dag även i samhällsbyggnadsnämnden i Gävle. Det som händer då med ett finare ord är att delegationsordningen förändras.

Totalt jobbar 35 miljöinspektörer på Gävle kommun och bemanningen i sommar är något högre än vanligt, med sju stycken i tjänst samtidigt enligt planeringen. Trängselkollarna som ligger under smittskyddsföreskrifterna, ställer nya krav på inspektörerna.

– Vi har fått mer att göra, men inte fått mer resurser och då har vi fått prioritera ner livsmedelskontroller till exempel.