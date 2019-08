Snedträffen gjorde honom till hjälte – avgjorde SM-finalen med karriärens sista skott: "Allt gick i slowmotion"

Hjältedådet

När: 20 mars 2011

Var: Studenternas IP, Uppsala

Vad: Daniel "Zeke" Eriksson avgör SM-finalen för SAIK när han gör 6–5 i förlängningen mot Bollnäs

Många har vunnit SM-guld. Många har avgjort finaler. Många har avslutat sina karriärer efter stora matcher.

Men hur många har avgjort en SM-final i en förlängning med karriärens absolut sista skott? Kanske finns det bara en.

Daniel "Zeke" Eriksson skulle egentligen sluta redan 2008. Då var han "fantastiskt trött på mjuka isar och att ha ont", och meddelade sitt avsked efter att SAIK förlorat SM-finalen mot Edsbyn.

"Zeke" hade redan fyra SM-guld och att vinna ett femte lockade uppenbarligen inte tillräckligt mycket för att spela en säsong till – just då.

– Jag pratade med (Misha) Svechnikov framåt sensommaren och det samtalet slutade med att han sa att de saknade en försvarare i Dynamo. Då sa jag att jag kan komma över. Man var lite småsugen då i slutet på sommaren, säger Daniel "Zeke" Eriksson.

En stund senare ringde Svechnikov tillbaka och berättade att klubben gärna ville att backen skulle komma över till Moskva, och så blev det. Ett år senare hade Dynamo Moskva vunnit ryska mästerskapet, men också dragit på sig ekonomiska problem. Det slutade med att Daniel "Zeke" Eriksson vände hem igen.

– Då hade man byggt hallen i Sandviken. När jag fick spela inomhus i Moskva så kändes det bra i kroppen, och i och med att det var lite roligt att prova nya hallen valde jag att köra på. Och naturligtvis var det kul att SAIK ville ha mig tillbaka.

Två säsonger till blev det i moderklubben innan han bestämde sig för att sluta igen, under säsongen 2010/2011.

– Jag ringde Arne (Anderstedt) före jul och sa att nu är det sista rycket. Det kändes jättebra, det var mycket med jobbet, jag har ju jobbat parallellt hela tiden och man blir trött, lite utarbetad. Det kändes rätt att få spela lite avslappnat också sista tiden. Det var fantastiskt kul att vi gick till final det året också, att få avsluta med det.

Men ingen kunde föreställa sig då vilket sagoslut "Zekes" karriär skulle få.

Det är som om dammluckorna öppnas och himlen trillar ner, på en och samma gång. Det är glädje, lättnad, vemod. Allt på samma gång

- Daniel "Zeke" Eriksson den 21 mars 2011

Den 21 mars 2011 ska Daniel "Zeke" Eriksson spela sin sista SM-final – mot Bollnäs på Studenternas i Uppsala.

– Jag har ju spelat tio SM-finaler och vunnit hälften. Jag vet hur det är att både vinna och förlora. Det är ju alltid roligt att spela mot Bollnäs, det är lite känslor. Det är viktigt att vinna mot Bollnäs, om man får säga så, säger Daniel Eriksson.

– Hellmyrs fick väl ett mål bortdömt också om jag inte missminner mig, som blev lite omdiskuterat efteråt. Om att det inte var offside... Men jag tyckte att det var offside.

Den forne SAIK-backen skrattar. På frågan om han kan utveckla resonemanget svarar han, aningen undvikande:

– Jag brukar säga att domaren har rätt.

Per Hellmyrs höll inte med. Efter matchen rasade Bollnässtjärnan i media och sa att "Domaren stal guldet. Jag är helt jävla knäckt". Han föreslog till och med att videogranskning skulle införas för att undvika liknande situationer.

Blott 30 sekunder återstod av matchen när målet dömdes bort för offside. Hade det godkänts hade Bollnäs sannolikt vunnit SM-guld. Istället slutade matchen 5–5 och finalen avgjordes i förlängning.

– Jag kommer inte ihåg känslan, men det är klart att man brukar känna en väldigt starkt vilja att vinna, så är det ju. Det har jag väl alltid gjort i alla situationer. Sedan är det bara att köra, säger Daniel "Zeke" Eriksson.

Det var planen inför förlängningen?

– Ja, jag menar, det går inte att gå ut i en förlängning och inte släppa loss. Du kan inte fega dig till en seger i förlängning. Det är min erfarenhet, du måste släppa loss och verkligen anfalla.

Jag fick ju en dålig träff och höll på att missa målet, och så tog den via en försvarares röv och styrdes

Två minuter in i förlängningen fick Misha Svechnikov med sig ett frislag för SAIK. Det som sedan hände kom att bli det sista i "Zekes" karriär.

– Det kändes som en askungesaga. Att få frislag där, och hur det gick in. Jag fick ju en dålig träff och höll på att missa målet, och så tog den via en försvarares röv och styrdes. Och jag såg hur bollen gick sakta, hur målvakten flyttade sig och bollen kom tillbaka in i bild. Allt kändes som att det gick som i slowmotion i just den sekvensen. Det var lite overkligt.

Var det självklart att du skulle skjuta?

– Nej, det vet jag inte hur det blev, det bara hände. Sedan kommer jag ihåg att "Bella" (Daniel Berlin) kom åkandes och hoppade upp i famnen, när jag hade insett att det blev mål.

Bollen styrdes via Daniel Skarps och ställde Timo Oksanen i Bollnäs mål. SAIK blev svenska mästare, Daniel "Zeke" Eriksson för sista gången i sin karriär. Efteråt rasade Bollnässpelarna, och många höll nog med om att segern kanske inte var helt rättvis sett över hela matchen.

"Zeke" däremot är säker på sin sak – det var en rättvis seger.

– Absolut. Vi hade en väldigt bra säsong. Sedan är det ju alltid tillfälligheter i matcher, Bollnäs gör en väldigt bra match de också, vi kanske kunde ha gjort en bättre match. Men det var väl Stenmark som sa att "ju mer jag tränar desto mer tur har jag".

– Det är ju lite så i idrott, det är mycket känslor också så det gäller att försöka hålla balansen och viljan att vinna, att man ändå behåller intelligensen och klarar av att spela som man har tänkt.

När Daniel Eriksson rankar sina största segrar lyfter han de första SM- och VM-guldet högst – men även det sista har en speciell plats.

– Att få avsluta karriären på det sättet... Det var en perfekt pensionspresent, det måste man säga. Det var verkligen pricken över i:et på en väldigt rolig bandykarriär.

– Och man har fått väldigt många roliga samtal efteråt. Det är ju många som kommer ihåg det dåliga frislaget. Det är roligt.

Är det rent av ditt sämsta frislag någonsin?

– Nja, det var inte bra i alla fall. Det var tur att röven var i vägen.

Se "Zekes" avgörande i SM-finalen från 2011 här:

Vem är den stora hjälten för dig i bandysporten?

– Jag tycker att det har varit kul att spela i de lag man har gjort. Det har varit fantastiska lag i både Sandviken, landslaget och väldigt bra medspelare i både Vodnik och Dynamo Moskva i Ryssland. Det är ju kombinationen, att ha haft förmånen att få spela och utvecklas med så bra spelare, säger Daniel "Zeke" Eriksson.

– Som försvarare har man blivit väldigt utmanad av de operativa kvaliteter som funnits i alla de här sammanhangen. Det tycker jag har varit mest givande. Och alla passionerade diskussioner om hur man ska spela har också varit väldigt givande i utvecklingen som människa.

