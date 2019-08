Sofia Öhlander: Det går inte att ångra något – mannen med fula soffan vann

Vi är resultatet av våra val. Ja, plus lite arv och miljö då. Summan av mina val, kloka som mindre kloka (tror de senare är något fler), har lett mig precis just hit. Vägen hit har varit lite knölig, ibland en upptäcktsfärd, ibland en flyktväg. Några återvändsgränder och uppförsbackar har det också varit. Och en och annan riktigt skön nedförsbacke. Men det går inte att ångra någon endaste del för då hade jag ju hamnat någon annanstans.

Vi kan inte ångra våra livsval och ändå vara just de människor vi har blivit. Så här kan jag hålla på och tänka. Fara iväg i såna där sliding doors-tankar. Ni vet filmen där Gwyneth i det ena scenariot missar sitt tåg till jobbet, går hem och ertappar sin man otrogen och i det andra scenariot hinner med tåget och livet tar en helt annan väg.

Vad hade hänt om jag inte varit korkad och sagt upp mig från mitt nyss fådda fasta jobb på Sandvik och dragit iväg till USA för några miserabla år som mormonhustru? Vad hade hänt om jag som 20-åring inte gjort slut med min tyske pojkvän och bott kvar i München, som jag insåg att jag var mer kär i än pojkvännen? Och hur hade det varit om jag inte träffat en Eskilstunabo för fyra år sedan och tänkt att den där idioten är ju helt sjuk i huvudet? Och har dessutom världshistoriens absolut fulaste soffa. Bravo! Excellente! Magnifico! Espléndido! Honom ska jag ha! Tänkte jag också.

Ja, vart hade livet varit på väg då?

Till att börja med hade jag inte blivit mamma till samma obeskrivligt underbara unge, som jag förvisso övervägt att sälja på Blocket mer än en gång. Ja, jag hade inte kommit hem från USA, mentalt åldrad med erfarenheter jag inte önskar någon och som fortfarande spökar. Men ändå starkare och obevekligt inställd på att göra verklighet av journalistdrömmarna.

Kanske hade jag tuffat på med mitt Sandvikjobb och så småningom kärat ner mig i nån Börje eller Stig i slipover på personalavdelningen, fått två ungar och bott i radhus och varit ekonom, helt klart en katastrofalt dålig sådan men ändå. Vägen hade hursomhelst inte lett mig hit där jag är i dag. Precis just här, där jag vill vara. Även om jag saknar människorna och journalistjobbet på just den här tidningen du läser så det gör ont emellanåt. För mig finns inget finare yrke i världen. Men mannen med fula soffan vann.

Våra val formar oss, ger oss olika roller. Ofta så många att jag tänker att det skulle bli en skitkonstig fest om man samlade alla mina olika jag. Kanske till och med dålig stämning eller slagsmål. Jag är – eller har varit – mamma, invandrarunge, praktikant, mormon, ateist, ordningsfascist, dekadent, patient, skribent, lat, nitisk, manisk, medberoende, oberoende, gift, giftig, skild, vårdbiträde, lärare, tjockis, hundägare, sekreterare, misshandlad, efterlyst, cyniker, romantiker, tråkig, bråkig, nojig… Och så vidare till infinity and beyond. Just nu fördjupar jag mig i min senaste roll som lantis med lätt doft av grisgård.

Jag är fortfarande den kvaddade 25-åringen nyss hemkommen till Sandviken från USA med tidernas finaste unge. Jag är sjuåringen som började skolan i ett land utan att förstå ett ord eller känna någon. Jag är den 17-åriga au pair-tjejen som för första gången skulle tillreda en middag efter eget huvud av hyfsat nyfångad fisk, uppslängd på köksbänken. Utan google! Fast jag såg ut som George Michael eftersom au pair-mammans frisör även fixade Georges hår. Och även mitt. Alltid något. Jag är den medberoende 43-åringen, som gick och smygdrömde om döden. Jag är 14-åringen - och 51-åringen - som ska skriva den där boken. I huset vid vägs ände.