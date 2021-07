Solskydd och vattenlek – så tacklar förskolorna värmeböljan: "Ska hoppa i vattenspridaren"

Värmen är tryckande, nästan påfrestande. Men över sandlådan vid Gläntan och Gullvivan på Persfallets förskola faller skuggan skönt från träden.

– Gården är väldigt bra på det viset, lummig. Sedan behöver vi hålla koll – stora barn söker sig till skuggan på eget bevåg men de små barnen behöver hjälp med det, säger förskolläraren Christina Eriksson Östblom.

Just nu går cirka 20 barn som är mellan ett och fem på avdelningarna. Flera avdelningar plus Robertsholms förskola kamperar ihop under några sommarveckor. Vanligtvis slås ännu fler avdelningar ihop men det har anpassats under pandemin.

Jobbet med solskydd börjar tidigt på morgonen. Föräldrarna uppmanas att smörja in sina barn hemma och lägga med krämen i packningen.

– Då kan vi fylla på under dagen. Att alla tar med eget solskyddsmedel är bättre än att vi har samma till alla, man vet inte vilka allergier som finns, säger förskolläraren Jonna Åsberg.

I packningen bör det också finnas solhatt eller keps. Kläderna ska inte vara för varma men får gärna täcka axlarna. Och vattenflaskor ska med – barnen springer runt på gården med färgglada flaskor och dricker ofta.

Väl på plats anpassas dagen efter värmen.

– Vi är ute mycket överlag men blir det alldeles för varmt måste man få gå in. Man orkar inte vara ute hela dagen. De små barnen får sova inomhus också, säger Christina Eriksson Östblom.

Att det finns mycket skugga på gården hjälper. Mellan träd och lummiga buskar finns svala stigar att utforska.

Allt det stämmer väl överens med Boverkets rekommendationer för goda sol- och skuggförhållanden på förskolor.

De anger bland annat att lekmiljöer där barn är stilla länge, som sandlådor, ska vara i skuggan – och Persfallets sandlåda står i förmiddagsskugga.

Texten fortsätter efter faktarutan

Om det skulle bli en riktigt het och långvarig värmebölja i Hofors – så illa att det kan bli farligt – finns en plan även för det. Då kan barnen samlas på Ekens förskola i Born.

Luftkonditioneringen där ger möjlighet att kyla ned lokalerna.

– Men det är inget vi har använt. Det är en övergripande kommunal beredskap, en lösning att ta till i nödfall, säger rektor Lotta Nordström.

På gården vid Persfallets förskola dyker förtjusta barn upp vid sandlådan.

– Jag ska hoppa i vattenspridaren! säger en av dem.

Vattenlek är ett extra ess i rockärmen.

– Vi har vattenspridaren och så vattentunnor där de kan leka och svalka av sig, säger Jonna Åström.

Det blir full fart. På några minuter har soltrötta barn blivit pigga på nytt.