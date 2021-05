Sommarens lästips: Ekenberg om böckerna som har varit bäst hittills i år

I blålänkarna finns längre recensioner av boktipsen.

"Flocken" av Johan Anderberg

Rätt eller fel? Sveriges vägval i pandemin granskas av journalisten Johan Anderberg, som inleder förutsättningslöst men som blir allt mer övertygad om att valen som gjordes i Sverige var kloka. Åtminstone två och ett halvt rätt av tre möjliga. Visst är man trött på pandemin, men denna bok är thrillerspännande trots att den bara handlar om gubbar som mejlar till varandra.

”Bormann i Bromma” av Hans Gunnarsson

En av den svenska novellens samtida mästare. Hans Gunnarsson har en särskild förmåga att skildra män och i dessa noveller är det kollektiv, ofta manliga, som har ordet. Ett "vi" skrivs fram i de mest skilda sammanhang och en fascinerande men också obehaglig effekt uppstår i denna körsång.

"Lejonburen" av Ulrika Kärnborg

Ulrika Kärnborg försöker inte ens dölja att hon strävar efter att bli Sveriges Hilary Mantel när hon med "Lejonburen" återvänder till stormaktstiden. Denna gång finns Axel Oxenstierna också med som en central gestalt, men personen som ljuset främst riktas mot är drottning Kristina. En historisk roman som gör det svårt att återvända till en torftig samtid.

"Skymningstid" av Henrik Bromander

Med "Skymningstid" förstärker Henrik Bromander sin position som en av den svenska litteraturens just nu mest spännande namn. Med sin senaste bok för han in den intellektuella spionromanen i Le Carrés anda in i ett svenskt sammanhang. Läsaren kastas tillbaka till Kalla kriget och en grupp människor som är beredda att ta till vapen om Sveriges invaderas.

"Jag skriver över ditt ansikte" av Anna-Karin Palm

Med sorg men också glädje över den tid som de fått tillsammans i livet skriver Anna-Karin Palm om sin mor som försvinner bort i Alzheimers sjukdom. Ett porträtt som innehåller mestadels ljusa färgtoner, men som inte tvekar om att fylla i även de mörka konturerna. En människa i all sin komplexitet, således. Läses med ett paket näsdukar intill för att torka tårarna.

"Klara och solen" av Kazuo Ishiguro

Nobelpristagaren Kazuo Ishiguro spelar inte säkert efter sitt pris, utan fortsätter att utmana sig själv och därmed ta risker. Han är inte rädd för magplask. "Klara och solen" om en robot som säljs för att vara vän till en sjuk flicka är en roman med förledande enkelhet som ställer svåra frågor om existensen.

"En vacker dag" av Tomas Bannerhed

En vårdag från tidig morgon till skymning. Där har ni innehållet i Tomas Bannerheds vackra bok med naturskildringar från en ö i Mälaren. En bok som gör en sugen att genast springa ut i försommargrönskan och se världen på samma sätt som bokens författare gör. Bara de fina illustrationerna är en upplevelse!

"Landet utanför – Sverige och kriget 1940-42" av Henrik Berggren

Historikern Henrik Berggrens andra del i bokserien om Sverige under Andra världskriget. I fjärran krigets muller, men i Sverige rullar vardagen på. Berggren skildrar krigets stora händelser, men den stora behållningen ligger i de vanliga svenskar som han har grävt fram ur historiens annaler och berättelsen om hur tragedin upplevdes. Så nära men ändå så långt bort.

"Singulariteten" av Balsam Karam

Balsam Karams nya roman ger läsaren väl mycket motstånd, men för den som vill hänga med i svensk samtidslitteratur är Balsam Karam måsteläsning. Hon är ett av de stora framtidsnamnen och "Singulariteten" har hyllats av kritikerna, även om undertecknad har invändningar. Om klasskillnader på strandpromenaden där några festar i lyx medan andra dör i misär.

"Stöld" av Ann-Helén Laestadius

Ann-Helén Laestadius tar med läsaren till ett Sápmi där motsättningarna mellan samer och ortsbor eskalerar. Renar dödas och samhället vänder bort blicken från trakasserierna. En kokande vrede driver denna berättelse framåt som ger en inblick i en värld som allt för länge har varit i skuggan men som under senare år har fått mer uppmärksamhet. Ann-Helén Laestadius är ännu ett viktigt vittne.