Spädbarn med mässling vårdas på Gävle sjukhus – smittades under resa i Afrika: "Första fallet i Gävle sedan 90-talet"

Ett sex månader gammalt barn har insjuknat i mässling och lagts in för vård på Gävle sjukhus. Det är första gången sedan 1990-talet som mässlingsfall inträffar i Gävleborg. Barnet smittades under resa i Afrika.

– Risken finns att fler fall kan komma att dyka upp under den närmaste tiden, säger smittskyddsläkare Signar Mäkitalo.