Spelar med en skada – ändå fortsätter Rödin att dominera i Brynäs: "Får dämpa smärtan"

Anton Rödin tränar inte på is för närvarande. Den inflammerade senan i foten som höll honom borta från spel före jul i ett antal matcher måste läka – mellan matcherna.

För dom tänker han inte stå över.

– Nej, man får försöka dämpa smärtan och spela. Men jag tycker det går bra. Det funkar att spela och det är det viktigaste.

Hur länge ska du ha det så här, att inte träna?

– Jag vet inte. Tills det blir bra igen, tänker jag.

På isen levererar Rödin ändå, så som han gjort sedan jul. Mål och poäng mest hela tiden. Nu är han uppe i 37 poäng (13+24) på 38 matcher. Bara tre pinnar bakom Färjestad Marcus Nilsson i topp.

Mot Luleå bar Rödins insats också till tre poäng efter det inledande 1–0-målet och därefter 4–1 i öppen Luleåkasse.

– Första var nog mest flyt via Rautio och in. Men samtidigt har jag haft flera såna lägen under säsongen som inte gått in. Och det var jag som tog utvisningen när de gjorde 3–1, även om jag tycker den är brutalt hård. Visst jag trycker honom i ryggen, men jag får tjugo såna klubbor i ryggen på en match utan åtgärd, nu tog dom ut mig för att deras spelare var trött, sa Rödin.

Men mest av allt var han glad och lättad över en viktig trepoängare, mot seriens mest försvarsstarka lag.

– Ja, och att jag fick skicka in fyran där och punktera den här matchen var skönt, såklart.

Har du ont i foten nu efter matchen?

– Nej då, det känns helt okej. Men jag vill inte hålla på så det blir värre och jag tycker inte det hämmar mig så mycket ändå i spelet. Men det är klart att man känner att det är lite tuffare när man inte kan träna mellan matcherna.

Och det var inte bara Anton Rödin som producerade. Hela förstakedjan i Brynäs bidrog som Greg Scott med sitt 2–0-mål och Nicklas Danielsson med sina dubbla assist.

Hur mår man efter fem av sex poäng på två matcher?

– Bra såklart. Vi har haft en uppförsbacke men nu har vi börjat klättra men kan inte slå oss till ro. Och även om inte allt stämmer till hundra procent så krigade vi och Ersson i målet gav oss chansen att vinna. Och vi täcker också skott och hjälper honom.

Nu väntar Färjestad borta på lördag – på ovanliga tiden 20.00. På grund av svenska rallyt.

Matchfakta

Brynäs IF–Luleå HF 5–1 (1–0, 1–0, 3–1)

Första perioden: 1–0 (13.34) Anton Rödin (Emil Molin, Nicklas Danielsson) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2–0 (11.15) Greg Scott (Niclas Andersén, Anton Rödin)

Tredje perioden: 3–0 (13.05) John Persson, 3–1 (16.34) Petter Emanuelsson (Filip Hållander, Daniel Sondell) spel 5 mot 4, 4–1 (18.02) Anton Rödin (Nicklas Danielsson) spel 5 mot 6, 5–1 (19.03) Jaedon Descheneau (Daniel Mannberg, Eric Norin).

Utv, BIF: 3x2 min, LHF: 2x2

Skott: 21–31 (8–3, 5–13, 8–15)

Domare: Mikael Holm, Mikael Andersson.

Publik: 5 034.