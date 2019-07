Spelarna utanför isen - Joacim Eriksson: "Du får inte spoila något"

Vad blir det bästa med sommaren 2019?

– Att få ta det lugnt vid stugan och bada lite tunna, det blir gött.

Har du något smultronställe på sommaren?

– Det är vid stugan, vid Hedesunda utanför Gävle.

Vad har du för sommartraditioner?

– Det brukar bli lite fiske och vi brukar åka på någon grabbresa och någon resa med tjejen.

Vad lägger du helst på grillen?

– Oftast fläskfilé, det och kyckling går mest. Med sötpotatis och bea, det blir riktigt fint.

Blir det några resor - eller har du flygskam?

– Vi har inte bokat något än. Men jag vet att jag ska åka med några kompisar. Det är jag och en till som ska boka, så du får inte spoila något. Dessutom brukar jag och tjejen ta någon spontanhelg. Vi åkte på en längre resa efter säsongen så nu kan det bli något kortare.

Fiska eller sola?

– Då fiskar jag hellre. Jag var ute och fiskade idag men fick ingen fisk, haha.

Vem är värsta badkrukan i Brynäs ?

– Anton Rödin, det är bara en gissning jag har ingen aning faktiskt.

Vem i laget skulle hålla den bästa sommarfesten?

– Niclas Andersén, han är grym på att dra ihop saker. Han är bra på att styra saker och dra igång saker. Med honom brukar det kunna bli bra.

Vad har du i hörlurarna i sommar?

– Allt möjligt, det som går på radio. Där är jag är allätare.

En regnig sommardag, vilka tv-serier får man inte missa?

– Jag gillar ju Game of Thrones så det blir lite tomt nu, men jag får försöka hitta något. Nu kollar jag på Queen of the south som faktiskt är riktigt bra.