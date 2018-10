Bandyplays profil drabbad av stroke – stöttas av hela bandy-Sverige: "Så mycket hjärta och kärlek"

Mikael Svärd har blivit ett välkänt namn i bandy-Sverige sedan elitserieklubbarna sjösatte streamingtjänsten Bandyplay för två år sedan. Hemma i Ljusdal har han sedan många år tillbaka varit en profil som hörts och synts i lokalradion och på LBK Play.

Men under hösten har Mikael Svärd inte hörts i någon av bandyns kanaler. Anledningen är att han drabbades av en stroke i maj, hans andra i livet, och förlorade både talet och skriften. Svärd är också förlamad på högersidan av kroppen.

Förra veckan fyllde han 40 och på söndagen överraskades han av ett 40-tal vänner och bandyprofiler på Folkparken i Ljusdal. Där fick Svärd också veta om insamlingen Svärdhjälpen som har startats med syftet att hjälpa honom ekonomiskt.

Ett stort antal bandyspelare från flera olika klubbar – Ljusdal, Edsbyn, Villa, Hammarby, Sandviken, Bollnäs, Broberg, Tellus, Sirius och Frillesås – har också bidragit till insamlingen.

Ljusdalsprofilen Oscar Jonsson, som spelade för LBK, Hammarby och Edsbyn under karriären, har varit en spindel i nätet för att nå ut till spelare runt om i Sverige.

– Det är underbart, en otrolig respons. Alla i bandy-Sverige har koll på "Svärdan" på ett eller annat sätt och det har varit otroligt mycket hjärta och kärlek, säger Jonsson, som poängterar att det är spelarna själva och inte klubbarna som bidragit.

– Alla har swishat individuellt och de allra flesta i lagen har bidragit. Det brukar ju vara tufft med insamlingar annars, att man får ligga på folk, men här har det varit självklart.

Om sin personliga relation med Mikael Svärd säger Jonsson:

– Vi har byggt en fin relation ganska sent i våra liv, genom bandyn och Bandyplay. Nu håller vi på att skapa en ny relation när "Svärdan" har lite svårt att uttrycka sig. Man är ju van vid att han håller i tugget, men nu får vi lära oss att kommunicera på annat sätt.

Erik "Fluff" Larsson är en annan vän som står Mikael Svärd mycket nära och som har varit en av nyckelpersonerna bakom överraskningsfesten och insamlingen. Han var också med när Mikael Svärd drabbades av stroken i våras.

– Vi grillade mitt i veckan och satt ute på altanen när han packade ihop. Han sa att det drog hemskt i armen, sedan kunde han inte prata och så försvann högersidan. Då förstod vi direkt vad som hände, och det blev ambulans till Hudik och vidare till Uppsala i helikopter, säger han.

Hur mår Mikael i dag?

– Han börjar komma i gång lite. Han kan lyfta på något finger och kan lyfta lite på benet, så det går framåt. Han är helt med i skallen och på gott humör, säger Erik "Fluff" Larsson.

– Vissa ord, fem-sex stycken, får han ur sig och han lyckas även skriva något ord ibland. "Mål" fick han ur sig förra helgen när vi var på bandy.

Han som är känd för sin rappa mun, hur tacklar han läget?

– Han blir frustrerad när han inte får ur sig orden och när folk inte förstår, men han har en jävla viljestyrka. Vi pratar redan om att vi ska ut och resa när han är piggare. Då knyter han näven.

Kommer han att repa sig efter stroken?

– Det är det ingen som vet. Han är inte "utdömd", men man kan samtidigt inte heller lova att han ska hämta sig. Det är träning som behövs, och varje vecka gör han något litet framsteg.

Vad säger du om ert initiativ att hjälpa Mikael?

– Det här är ett sätt att hjälpa honom ekonomiskt, att ge honom en liten guldkant. Det är också ett sätt att få ut infon om vad som har hänt. Hela bandy-Sverige vet vem han är och han har gjort mycket gott för bandyn.

Pengarna som kommer in via insamlingen – som nu har gett cirka 30 000 kronor – går bland annat till Mikael Svärds lägenhet som just nu renoveras och handikappanpassas.

– Vi vill underlätta livet för honom, att pengar inte ska vara ett problem, säger Erik "Fluff" Larsson.

Bandypuls har varit i videokontakt med Mikael Svärd som har gett sitt medgivande till att den här artikeln publiceras.