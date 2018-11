Under eller efter säsong – FIB har bestämt sig i VM-frågan: "Tagit ett principbeslut"

Om VM ska spelas under eller efter säsong har varit en het fråga under lång tid. Tidigare har det oftast spelats i månadsskiftet januari-februari, mitt under pågående säsong. Sverige har istället förespråkat ett VM efter säsong, något som nu ser ut att bli verklighet.

– Det finns ett beslut om att VM 2020 ska gå efter säsong i Ryssland, och sedan är den långsiktiga inriktningen att VM ska spelas efter säsong. Det har vi tagit ett principbeslut om, säger Stig Bertilsson, ordförande i Svenska bandyförbundet och med i FIB:s styrelse.

– Det har funnits diskussioner med andra länder som har tyckt att det kommer för sent. Om vi som den här säsongen spelar final i Sverige 23 mars blir ju VM någon vecka in i april, och det är klart att om en del länder avslutat redan i februari blir det ju inte bra.

Trots det ska man nu alltså sträva efter att spela mästerskapet efter avslutad säsong.

Nästa år spelas VM dock som planerat i Vänersborg, med start 26 januari. Redan i december är det landskamper i Rättvik när Sverige, Finland, Norge och Ryssland möts. Bandypuls sänder från turneringen, med start den 7 december.

Så spelar Sverige i VM 2019

Lördag 26/1, Sverige–Ryssland

Måndag 28/1, Sverige–Finland (i Ale Arena)

Onsdag 30/1, Sverige–Kazakstan

Torsdag 31/1, lag 4 pool 1–lag 1 pool 2, lag 3 pool 1–lag 2 pool 2

Fredag 1/2, placeringsmatcher (i Trollhättan), semifinaler

Lördag 2/2, bronsmatch, final

Deltagande länder: Sverige, Ryssland, Finland, Kazakstan, USA, Norge, Nederländerna, Tyskland.