Fem heta snackisar efter Sveriges mållösa VM-genrep: "Båren kom in – och tiden stod stilla"

När tiden stod stilla. Att drabbas av skador var med all säkerhet de båda lagens största rädsla inför VM-genrepet och flera gånger under framförallt första halvlek höll nog båda ländernas förbundskaptener andan. Det var nästan som tiden stod stilla när spelare som Olsen, Toivonen och Larsson blev liggandes i gräset eller när Mikael Lustig delade ut en hård tackling på Yoshimar Yotún. I Robin Olsens fall kom till och med båren in på planen och man hann börja bli riktigt orolig på läktarplats – men det visade sig vara falskt alarm och Sveriges givne förstemålvakt spelade vidare. Puh.

Världens snabbaste fotbollsspelare. Gareth Bale har tidigare noterats för den högsta hastigheten under en fotbollsmatch (35,7 km/h) – men i mars månad blev han slagen av Luis Advincula enligt rapporter från Peru. Perus ytterback tog den gången en cirka 70 meter lång löpning där maxhastigheten uppmättes till 36,15 km/h.

Mot Sverige spelade högerbacken 90 minuter men nådde nog aldrig upp de riktigt höga hastigheterna. Kanske får vi se mer av hans fart under VM-slutspelet.

Offensiven. Det svenska landslaget har haft svårt att göra mål i de senaste landskamperna och mot Danmark nyligen lämnade offensiven en hel del i övrigt att önska. Därför var anfallsspelet i fokus inför mötet med Peru och laget hade slipat på offensiven under träningsveckan efter Danmarksmatchen. Inledningsvis såg det lovande ut och Sverige skapade ett par chanser direkt. Bland annat drev Albin Ekdal (oj så nyttig han kan bli i VM) igenom i den tionde minuten och spelade fram Marcus Berg till ett bra läge. Anfallsspelet bedarrade sedan och några mål fick vi inte se den här gången heller. Trenden utan mål är oroväckande och här måste det svenska laget hitta ett sätt att få fart på anfallsspelet.

Jubileum. Sebastian Larsson firade hundra landskamper och fick äran att bära lagkaptensbindeln på dagen ett år efter Sveriges viktiga seger mot Frankrike i VM-kvalet. Då var det Larsson som stressade fram bollen till Ola Toivonen som satte ett redan klassiskt mål i nät från distans.

Efter mästerskapet lär vi får se Larsson i Allsvenskan då han rapporterats vara klar för AIK. Hans landslagsresa är häftig och att han skulle vara en spelare för startelvan i VM 2018 var det nog inte många som trodde för något år sedan. Men Larsson är nyttig och ihop med Albin Ekdal känns det tryggt på det svenska innermittfältet.

Bortafansen. Jag tog nattåget från Sundsvall till Göteborg och när jag yrvaket tittade ut från hytten på lördagsmorgonen var det första jag såg en man från Peru iklädd matchtröja. På perrongen i Göteborg visade det sig att han var långt ifrån ensam på tåget och utanför Ullevi stod det klart att Peru hade ett stort publikstöd på plats. De dansade och sjöng matchen igenom och bidrog till en riktigt fin inramning.

