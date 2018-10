Resultat: Så här gick det i långa terräng-DM

12 km, Herrar senior 1) Yassin Abdelfath, Gefle IF 42:08 2) Elov Olsson, Ockelbo SK 42:11 3) Alveus Jonatan, Uppsala IF 44:04, 4) Dahl Anders, Högbo AIK 44:09 5) Boman Erik, Gävle OK 45:47 6) Hedqvist Daniel 51:42 7) Fridlund Patric 52:19 8) Carlsson Leif, Gävle SK 53:30, 9) Göransson Martin, Gävle Kanotklubb 53:50 10) Bergroth Simon, Hemlingby LK 55:40 11) Fagerlund Björn, Sandvikens Trailrunning 57:11

8 km, Kvinnor senior 1) Löfström Annika, Hemlingby LK 32:27 2) Norberg Viktoria, Hemlingby LK 33:55 3) Eriksson Pernilla, Gävle OK 38:30 4) Svärd Linnea, Gävle SK 45:13

K35 1) Högberg Sofie, Hemlingby LK 37:36 2) Hånell Anna, Gävle TK 44:45

K40 1) Lindgren Wall Nadine, Ockelbo SK 35:37 2) Nilsson Maria, Gävle SK 38:31

K45 1) Bergrgen Anna, Hemlingby LK 44:06

K50 1) Lindberg Viveka, Hemlingby LK 39:35

K55 1) Nilseng Ann Britt, Hemlingby LK 41:54

K65 1) Björnström Gullan, Hemlingby LK 46:38

K70 1) Juthback Gunilla, Hemlingby LK 50:45

H35 1) Albin Bogren, Hemlingby LK 31:18 2)Larsson Norell Johan, Hemlingby LK 36:33 3) Hillborg Petter, Gävle SK 49:33

H40 1) Lund Håkan, Equalis 36:43

H45 1) Wijk David, Högbo GIF 32:17 2) Jonasson Joakim, Valbo AIF 32:47 3) Bergman Anders, Hemlingby LK 34:54

H50 1) Skäringer Johan, Hemlingby LK 32:49 2) Parneborg Niclas, Hemlingby LK 36:41

H60 1) Lindqvist Göran, Hemlingby LK 35:47

H70 1) Björk Kjell, Hemlingby LK 39:23

F17 1) Forsman Hannah, Valbo AIF 42:26

P17 1) Berggren Isak, Hemlingby LK 39:32

4 KM, F15 1) Malmsten Nilsson Alva, IF Skade 16:12 2) Tyra Forsberg, Valbo AIF 19:52

P15 1) Sandmark Måns, Gävle SK 17:36

F13 1) Judith Forsberg, Valbo IAF 20:16

P13 1) Andersson Forså, Högbo GIF 18:16 2) Mattson Gustav, Valbo AIF 18:37