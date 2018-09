Upphottad futsalpremiär i Gavlehovshallen: "Det här är blir något vi aldrig sett förut i Sverige"

ISHOCKEY: Rakt in i hetluften – Brynäs juniorer fick täcka upp när stjärnorna saknades: "Det är hit man strävar"

Sverige möter Frankrike i dubbellandskamper i futsal i Gavlehovshallen tisdag och onsdag.

Det är första gången som sporten futsal på riktigt allvar visar upp sig i Gästrikland, även om man lokalt går in på den femte säsongen främst på ungdomsnivå.

– Det här är naturligtvis ett jättetillfälle för oss att visa upp futsal för våra ungdomar i distriktet, säger Urban Ivarsson på Gestriklands fotbollförbund. Att vi får arrangera den här dubbellandskampen är verkligen ett lyft.

►I klippet här nedan ser du när man lägger det speciella golvet som landslaget kommer att spela på i framtiden. Det är ett specialdesignat parkettgolv som ger landslaget bättre förutsättningar att utvecklas.

Vi kommer att återkomma till själva spelet och matcherna – men först det här:

Den som blandar ihop den inomhusfotboll som växte fram på 80-talet och som förekommer fortfarande med futsal får gå och tvätta mun med såpa.

Futsal är något helt annat.

Det här är sporten föddes på i Uruguay 1930 och som spelas på en mindre yta. Det går betydligt snabbare och är oerhört tekniskt – och många av dagens stora spelare om Ronaldo och Messi anser sig ha lagt grunden för sina framgångar genom futsalspel i unga år.

I många av länderna i Sydamerika och södra Europa är futsal en väl inspelad sport.

►Lite av finesserna med futsal hittar ni sista i artikeln.

För den som inte har möjlighet att se matcherna i Gavlehovshallen så sänds de på CMore.

Fast då missar man en del av de koncept som också har premiär under landskamperna.

– Vi har tagit hjälp av det produktionsbolag som jobbar med handbollslandskamper, berättar Gert Nilsson Det är ju stor skillnad på vad man kan göra upplevelsemässigt av en fotbollslandskamp på en arena, det finns det något pampigt över. Här blir det mer intimt och mer show före själva matchen. Det sitter ihop med själva sporten. Det ska hända något hela tiden – och det gör det i futsal.

FOTBOLL: Hugosson matchhjälte i comebacken – ville knappt tro att han skulle spela: "Tänkte att det här är inte sant"

I Gästrikland går futsal in på sin femte säsong, lite mer försiktigt den entré som landslaget tänker göra i Gavlehovshallen.

– Vi hade 106 lag i spel i fjol – 97 var ungdomslag, berättar Urban Ivarsson. I vissa åldrar har vi anpassat reglerna lite, för att det ska fungera. Man får göra så, ta ett steg i taget.

Att man skyndar försiktigt hänger också ihop med att man vill visa att futsal kan locka nya ungdomsgrupper till idrotten vintertid. Såna som inte ägnar sig åt innebandy och ishockey.

– Vi vill inte konkurrera om ungdomar, eller plantider. Men vi vet att det finns många unga som ser fotboll på sommaren och kanske futsal på vintern som det de vill ägna sig åt.

– Men för att det inte ska konkurrera för mycket så lägger vi futsal som sammandragningar en gång i månaden, där lagen får spela tre-fyra matcher. Detta istället för matcher varje helg, säger Urban Ivarsson.

Två lokala lag, flicklag från Strömsbro IF och Kungsgårdens IF, kommer förresten att finnas med under den inledande, fartfyllda delen före matcherna tisdag och onsdag.

Det här är futsal – det här måste du absolut veta

► Spelplanen har storleken av en handbollsplan, ca 20x40 meter.

► Fem spelare på planen – varav en målvakt.

► Matchtiden är 2x20 minuter effektiv tid – klockan stoppas alltså frispark eller när bollen är utanför linjerna.

►Bollen är mindre, storlek fyra, och har en dämpad studs vilket gör att spelet blir mycket mer längs golvet och mycket mer tekniskt.

► Målvakten får bara röra bollen en gång på egen planhalva när det egna laget har den och får inte ta upp den med händerna på bakåtpassningar.

► Joker – en spelare som tar målvaktens plats (med en speciell tröja) som utespelare och alltså kan röra bollen fler gånger. (Jämför när ett handbollslag tar ut målvakten).

► Ackumulerade regelbrott. Vid den sjätte frisparken (och varje efterföljande) får det lag som tilldöms den välja mellan en straff från speciellt avstånd (tio meter mot normala sex) – eller frispark och fortsätta med spelet. Här handlar det om taktik vad man väljer. Och regeln gör att för hårt spel inte lönar sig.

► Det här ovan är bara några av reglerna och sportens egenart som är värda att hålla koll på – det finns naturligtvis ännu mer.

BANDY: Se mål och höjdpunkter från SAIK–Villa här