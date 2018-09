Beskedet från Bäckström – beredd att möta Trump: "Lägger inga politiska värderingar"

Till tidningen säger den förre Brynässpelaren att han skulle ångra sig om han tackade nej.

– Det är upp till var och en att gå dit eller inte om vi får en inbjudan som NHL-mästare. Jag tror att jag skulle ångra mig om jag inte tog chansen att gå på en bjudning i Vita huset.

För Nicklas Bäckström har mötet heller ingenting med politik att göra.

– Jag kommer att acceptera en inbjudan och åka dit. Jag lägger inga politiska värderingar i ett sådant besök, säger han.

Det är kutym för amerikanska segrarlag i NHL, NFL, NBA och MLB att bjudas in till ett möte med den amerikanske presidenten i Vita huset. En tradition som bröts när den minst sagt kontroversielle Donald Trump inte bjöd in NFL-segrarna Philadelphia Eagles. NBA-segraren Golden State Warriors bjöds inte heller de in.

Det är därför något ovisst om Stanley cup-mästarna Washington Capitals kommer att bjudas in.

Ryske superstjärnan Alexander Ovetjkin har sagt att han tänker tacka ja. Men flera lagkamrater har sagt att de avböjer en inbjudan, om någon sådan kommer det vill säga.