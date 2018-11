Nästan 500 sprang inomhusorientering i Sandviken

OK Pärs Lärjungar och Orienteringsgymnasiet i Sandviken har arrangerat Viken Indoor, som är en återkommande tvådagarstävling. Tävlingen avgjordes i Bessemerskolan i Sandviken. Nästan 500 deltagare kom till start. Tävlingen avgjordes i form av en tvådagarstävling.

Hela 19 klasser erbjöds deltagarna. Banläggare var Johan Langerak, Elias Tidevall, Benjamin Näslund och Philip Carlsson. Samtliga elever på OL-gymnasiet. Inomhusorientering är inte så lätt som det låter då det gäller att navigera mellan olika våningar ock korridorer. Det är ofta en stor utmaning även för de duktigaste orienterarna.

Dag ett segrade bland damerna Ella Andersson, OK Södertörn, med Johanna Börjesson Eriksson, Storviks IF, på andra plats och Kristin Boman, Gävle OK, på tredje plats. Världsmästaren Tove Alexandersson blev sexa vilket visar att det kan vara nog så ”klurigt” att navigera rätt. Hela 59 startande i klassen. Dag två blev det omvänd ordning i täten. Johanna segrade då före Ella.

Bland herrarna segrade Erik Herne, OK Ravinen, båda dagarna. Dag ett blev Erik Boman, Gävle OK, sexa och dag två blev han fyra, i den 117 man stora klassen. I den yngsta pojkklassen, H10, blev Arvid Kjellman, Storviks IV, tvåa båda dagarna.

Karl Olof Borg/Läsartext