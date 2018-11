Sista junioråret – då satsar Jeppsson internationellt

Under hösten har han deltagit i Svenska Skridskoförbundets satsning på yngre åkare och har tillsammans med fem andra lovande skridskoåkare från Hagaströms Skridsko varit i på två veckolånga läger i den fina ishallen Sörmarka arena i Stavanger. Fina resultat under två tävlingar i Hamar under oktober och november visade att Emil behållit och utvecklat sin nivå från slutet på förra säsongen.

När Skridskoförbundet tog ut deltagare till Junior World Cup i i Polen 24-25 november så fanns Emil med tillsammans med två andra juniorer och tre neo-seniorer från Sverige.

På den nybyggda arenan Tomaszow Mazowiecki så tävlade cirka 200 åkare från hela världen. Emil gjorde personbästa på 1000 m med 1.19,33 och säsongsbästa på 1500m (2.02,17). Som debutant i internationella sammanhang så handlade det mycket om att samla erfarenheter och lära sig tävla på en en högre nivå.

Med fortsatta bra resultat under tävlingar innan jul så finns chansen för fortsatt deltagande för Emil i nästa Junior World Cup i Helsingfors 26-27 januari.

En viktig del i satsningen är förstås is på naturisbanan i Hagaström, med fortsatt kyla så finns förhoppningsvis möjligheter till bra träning där.

Läsartext