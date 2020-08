Sportsnackarna – om heta tränarbytet i SIF: "Ny röst ger energi – hoppas det håller i sig"

Sandvikens IF bytte tränare för sitt elitettanlag förra veckan – och så blev det seger direkt. Hur förklarar man sånt?

► Nanna Jansson

Det brukar i stort sett alltid bli en kickback snabbt inpå ett tränarbyte. Jag skulle utvärdera tränarbytet, låt säga om en månad, då ser man vart man står. Ni vet när vardagen krupit sig på igen. Spelarna släntrar tillbaka in i gamla mönster om nu inte Per Nordström lyckats bryta dessa och ändrat kurs.

Man kan väl bara konstatera att åter igen, har en klubbledning haft allt för dålig koll på sin damverksamhet. Man har tillsatt EN ansvarig, och klubbledningen känner, å va skönt att nån tar hand om det där, men den här människan sitter då på fyra olika stolar. Tränare, sportchef, lagledare, sponsorjägare. Detta är såklart ohållbart i längden. Ingen klarar av att vara en bra tränare, utbilda individer samtidigt som denna ska jaga sponsorer, boka bussar och jaga nyförvärv. Dessutom kunna ta hand om en familj. Ohållbart men verkligheten i många damverksamheter 2020.

► Mathias Woxlin

På kort sikt brukar effekten av ett tränarbyte kunna ge resultat. Det kommer in någon (Per Nordström) med en ny röst som ger energi och ingjuter mod och inspiration hos spelarna. Så låt oss hoppas att det även under den långa hösten av matcher håller i sig så att så att vi har ett elitlag även nästa år på dam sidan. Brinner själv väldigt mycket för dam/flick fotbollen så ingen skulle bli gladare än jag om så blir fallet.

Allsvenske Gävledomaren Martin Strömbergssons överklagan avslogs av Svenska fotbollförbundets domarkommitté – men nu kräver hans fackförbund Unionen förbundet på 500 000 kronor. Hur kommer det här att sluta?

► Nanna Jansson

Jag anser att hans fackförbund agerar rätt efter vad svensk arbetsrättslag säger. Jag har sagt det förut och säger det igen. Jag köper inte det där uttalandet från Martin i målområdet den där augustikvällen 2019, det gör inte Martin heller. Men herregud. Han är liksom vi andra i Sveriges avlånga land, en människa och människor kan göra fel. Att ta sitt straff som borde ligga på någon slags nivå ska han såklart göra. Men det straffet Svenska fotbollsförbundet satt är orimligt.

Så gör om och gör rätt.

► Mathias Woxlin

Ingen aning men hoppas verkligen på någon form av upprättelse för Martin. Försvarar inte på något sätt det Martin sa men tycker straffet är för hårt dömt. Avstängning absolut men inte året ut.

Finalen i Champions League spelades i söndags kväll (Bayern München vann). Kommer man att minnas segrarna på samma sätt som andra mästare?

► Nanna Jansson

Ja det har ju minns sagt varit en otroligt märklig säsong med tanke på utbrottet av Covid-19. Utdragen är bara förnamnet och man måste få berömma Bayern München. Från att rada upp segrar i gruppspelet och där visa prov på en oerhörd form. För att sedan månader senare behållit denna form och gå rakt igenom slutspelet med pokalen som belöning. Det är mycket starkt gjort och ger oss den rättmätiga segraren.

► Mathias Woxlin

Onekligen ett speciellt år på alla sätt och vis och så även för fotbollen såklart. Vägen fram till finalen är redan glömd men visst kommer man minnas mästarna 2020.