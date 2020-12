Sportsnackarna om idrottspaus, matchfixning och Brynäs utmaningar: "En spottloska i Gavleån"

Folkhälsomyndighetens råd kring idrotten säger egentligen att all tävlingsverksamhet under elitnivå pausas till 30 juni. Det påverkar lagsporter som innebandy, hockey, bandy – ja även fotboll. Bland annat. Har man tagit i – eller kommer det att bli så här illa?

► Nanna Jansson

Jag tror man måste sätta en gräns just nu med tanke på hur stor smittspridningen är i samhället. Att sätta gränsen ett halvår bort tycker jag är helt rätt. Vi alla måste förstå allvaret med den här pandemin. I mitt SMS till svenska folket, hade det varit mer raka rör än det Fohm, MSB kunde haspla ur sig. (Kom igen Tegnell du kan bättre!)

På gävlemål så att det blir extra tydligt.

"Skärp da NU!" Sluta tramsa runt och håll dig hemma istället för att ut å julklappshandla. Vill DU kunna umgås på ett någorlunda sätt i sommar. Krymp ditt umgänge, isolera dig vid minsta tecken på covid-19 och tänk för bövelen på all vårdpersonal som sliter som djur.

► Magnus Hägerborn

Det här är ju en fråga som funnits flytande ända sedan mars eller så, och det enkla svaret är att det inte finns nåt svar. Men jag försöker väl utveckla ett resonemang ändå. Eftersom det inte finns någon lag som gör att Sverige kan göra som andra länder och stänga ner allt och alla (väldigt oklart om det vore rätt väg dock) så får Folkhälsomyndigheten och regeringen rikta in sig på de områden där det går att kommendera total nedsläckning. Idrotten är ett sådant. Att det drabbar lägre nivåer handlar förstås om att där finns inga pengar som sätts på spel på olika vis. Dock så gissar jag, att i takt med att vaccinering rullas ut kommer det där datumet att kunna justeras.

Det har varit snack om spelskandal kring hockeyallsvenska matchen Björklöven–Mora. Fotbollen är redan drabbad av matchfixning – finns detta inom hockeyn också?

► Nanna Jansson

Ja, ishockeyn har ju länge varit förskonad från det här med matchfixning och uppgjorda matcher. Men att detta finns även här vore väl mer en regel än undantag? Att mörka krafter letar sig in där stora pengar finns att tjänas har väl förekommit i alla tider.

Det är såklart genomruttet och inget som skall förekomma i svensk idrott!

► Magnus Hägerborn

Jag läste att det var mänskliga faktorn som fipplat med liveoddsen på nåt vis och att det var orsaken till att det såg konstigt ut under matchens gång, så... att det inte kommit fram något som visar att den här matchen varit riggad kommer inte som någon överraskning. Det finns dock ingen rimlighet i att tro att just hockeyn skulle vara fri från uppgjorda grejer. Sånt förekommer säkert. Problemet är att sånt här är vansinnigt svårt att bevisa även om det utreds till förbannelse.

Brynäs, nu lyfter vi blicken över isen, räknar med att gå 29 miljoner kronor back den här säsongen. Hur tror du det kommer att påverka föreningens arbete, förutom sportsliga resultat?

► Nanna Jansson

Det är klart att det kommer påverka verksamheten på alla plan. Liksom i övriga föreningar runt om i Sverige och världen. Man kommer behöva se om sitt hus rent sportsligt och göra smarta drag. Den förening som kan bemästra detta bäst, kommer stå som segrare säsongen 21/22. Man kommer behöva skala av så mycket det bara går på budgeten. Färre behöver göra fler sysslor för att få det att gå ihop. Kanske till och med så mycket att föreningarna inte kommer kunna erbjuda spelarna lika hög lön? Eller är det spelarnas löner som ryker sist?

Jag tror även att den verksamheten som förbereder sina juniorer bäst, på att ta steget upp, kommer vara vinnare.

► Magnus Hägerborn

Brynäs har en plan att försöka öka intäkterna på nya sätt för att parera publikbortfall, nya satsningen på "privatpartners" exempelvis – och det svåra är förstås att behålla tillräckligt med personal för att kunna leverera något som fansen är beredda att betala för. Samma sak med annan verksamhet, man tvingas skära ned överallt i organisationen när man egentligen skulle behöva alla tänkbara för att fortsätta en framgångsrik utveckling av egna juniorer och så vidare. Man måste hitta rätt i en smalare kostym. Men den största utmaningen är att hålla klubben kvar i SHL. Det är förstås den verkliga ödesfrågan. 29 miljoner back är en spottloska i Gavleån jämfört med vad en degradering skulle innebära.

Missa inte i helgen!

► Nanna Jansson

Vinterstudion i SVT!

► Magnus Hägerborn

Att plocka ut julskinkan vid rätt temperatur. Max 72 grader. Absolut inte mer än så.

Min favorit just nu!

► Nanna Jansson

Vårdpersonalen i Region Gävleborg. NI ÄR BÄST, kämpa!

► Magnus Hägerborn

Rod Stewarts version av Have Yourself A Merry Little Christmas.