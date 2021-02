Sportsnackarna om NHL-brynäsarna, det nya svenska sprinthoppet och vad ett bragdsilver kan betyda

Sveriges herrar tog sig sensationellt till final i handbolls-VM. Tyvärr blev Danmark, eller kanske snarare målvakten Niklas Landin en för tuff nöt att knäcka. Nu stannade det hela med ett bragdartat silver. Vi undrar nu, är Sverige tillbaka i handbollstoppen för att stanna? Eller var det bara en sensationell skräll under ett knäppt pandemiår?

► Nanna Jansson

ALLA och då menade jag ALLA, hade över en natt öppnat upp ”gurkburken”. Satt sig framför teven, iklädda svenska tröjor, med förhoppningen att Bengan Boys gör det igen!! Och jag älskar känslan! Dock kunde inte Glenn Solbergs gubbar stå emot. Men vilken throwback dom gett oss! Klart svensk handboll på herrsidan är bra. Annars har man aldrig tagit sig så långt som VM-final. I sommar blir det förhoppningsvis ett olympisk spel i Tokyo. Heja Sverige!

► Stisse Åberg

Släpper den tunga analysen av herrhandboll på internationell nivå och konstaterar det här:

Sverige hävdade sig återigen på en världsscen med ett urgammalt recept – med ett l-a-g.

Det gör inte ont att ha superstjärnor, men när man inte har det visar handbollslandslaget att man kan komma lika långt eller ännu längre genom att sluta sig samman och bilda något vinnande.

Bara med riktigt passionerade ledare, på och utanför planen, kan man åstadkomma sånt. Imponerande – och lärorikt. För alla, på alla nivåer.

Sverige dominerar bland damerna i världscupen i skidsprint medan det varit glest på herrsidan. Senaste storstjärnan där var Årsundas Emil Jönsson. Men nu verkar det som att Oskar Svensson utmanar, är han vårt nästa sprinthopp?

► Nanna Jansson

Falusonen är efter en femte plats vid OS i Pyeongchang på gång. Han tog sin första världscupsseger vid Tour de ski-tävlingarna i Val di Fiemme. Banan i Oberstdorf ska enligt uppgift vara oerhört lik denna. Kan vi hoppas på en ädlare medalj där? Eller tar allt norrmän över tronen när dom äntligen får vara med och tävla? Men så klart håller vi en tumme för Oskar!

► Stisse Åberg

Alltid glad när jag får en fråga där Emil Jönsson finns med. Alltså, vilka tider det var när Emil åkte runt i världscupen och vann och om det fanns möjlighet dök Jönssonligan, supporterskaran, upp i olika formationer.

Jisses så bra han var, Emil. 13 (!) individuella segrar i världscuplopp, sedan har han väl två sprintsegrar i tourdeltävlingar också. Och då var alltså Emil samtida med Petter Northug, en gigant.

Oskar Svensson har Johannes Hösflot Kläbo på sin lott. Jo, Svensson är inte vårt nästa sprinthopp – han är vårt nuvarande och enda. Ja, den ende manlige längdåkaren med kapacitet förresten.

Jag håller tummarna, men det finns bara en Emil Jönsson. Han från Årsunda!

Det blev en rekordsen start av NHL-säsongen, men nu är den äntligen igång. Och Nicklas Bäckström har inlett strålande i sin 14:e säsong i Washington Captials. Hur stor koll har ni på ex-brynäsarna "over there?" Och hur viktigt är det för hockeyintresset att det går bra för dem?

► Nanna Jansson

Att det finns personliga kopplingar till herrarna från Gävle over there gör ju att man känner nerven desto mer. Nu har ju nyss Herr Djoos jr bytt klubb till Röd Vingarna. Herr DC himself lyfter Washington utan Henke som verkar bättre efter sin operation. Silfverberg på Amerikas östkust trummar på och Calgary sitter tryggt med sin nya målvakt i Herr Markström och ständiga målskytt i Lindholm. Kom hem snart, vi längtar efter er!

► Stisse Åberg

Vad har de spelat 10–12 matcher? Väljer att inte googla, så det här har jag koll på. Jacob Markström har inlett lysande i Calgary med två nollor och Elias Lindholm, också där, ligger alltid i svensktoppen i NHL. Nicklas Bäckström gjorde Washingtons första mål för säsongen.

Och framför allt. Oskar Lindblom verkar spela varenda match i Philadelphia som är ett av de absolut bästa laget. Det gör mig glad.

Sedan är det väl runt tio till tidigare Brynässpelare i olika lag. Bara det är imponerande.

Vad det betyder för intresset? Svårt att mäta, men att de här killarna hela tiden bjuder på sig själva när Brynäs arrangerar matchen Svarta mot Vita under försäsongen visar på en riktigt viktig och långvarig koppling till Gävle.

Missa inte i helgen!

► Nanna Jansson

Melodifestivalen. Såklart!

► Stisse Åberg

Lördag: Vår sändning av träningsmatchen Gif Sundsvall–Gefle IF, det vi kallade Slaget om Norrland som GIF alltid vann i allsvenskan.

Söndag: Vinterstudion i SVT, där Sara McManus och hennes Lag Hasselborg möter Lag Edin.

Min favorit just nu!

► Nanna Jansson

När kollegan Isac säger: Kolla Jansson, vi kan se solen gå ner och klockan är strax före fyra!

► Stisse Åberg

Magnus Muhrén. Blir både sorgsen och oerhört förbaskad över hur han behandlats av den s k bandyklubben AIK. Muhrén är och förblir ett bandygeni i min bok.