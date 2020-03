Sportsnackarna om slutspel, videogranskning och gratisplatsen i Elitettan: "Det här är värt en dikt"

Det börjar dra ihop sig i bandyns slutspel. SAIK avfärdade Broberg i tre raka och är nu i semifinal mot Edsbyn. Tar man sig till final på Studenternas eller tar det roliga slut nu?

► Petter Barrling

Jag tror att SAIKs enda chans till seger är att få reda på hur jäkla uträknade dom är. Och jag har faktiskt precis skrivit en dikt på ämnet: 14-1 i baken sluta' matcherna i serien. Tar nog ett tag innan bandyviken ler igen. I semin mot Edsbyn har ni inte en chans. Dom finåker bort er, det går som en dans. Men låt nu inte detta mörka er syn. Ni har gjort en bra säsong, men guldet går till byn.

► Nanna Jansson

SAIK herrar till studenterna i Uppsala är ju lika troligt som att man vill ha senap och ketchup på korven i Monitor Arena. Skämt åsido. Jag är imponerad över SAIK denna säsong. Om jag inte missminner mig så var man inte så högt tippade, men knep tredje platsen i elitserien. Man har tappat många namnkunniga spelare, men dom som har legat bakom och lurat i vassen har verkligen klivit fram. Dock tror jag att det kommer bli svårt mot Hälsinglands stolthet Edsbyn. Dom vann serien klart med sex pinnar tillgodo och jag tror vi får se en final mellan Edsbyn och Villa Lidköping.

► Niklas Spångberg

Om jag känner ledare och spelare rätt så vill man ta sig ända till Studenternas nu. Skulle man inte rå på Edsbyn så faller man med flaggan i topp genom att ha spelat bra bandy, lockat fler åskådare till hemmamatcherna och sist men inte minst vågat sats på de yngre spelarna. Edsbyn får vara favoriter i denna semifinal och ska SAIK slå Edsbyn tre gånger så måste samtliga spelare prestera på topp. Jag önskar SAIK bandy lycka till och hoppas vi ses på Studenternas.

Brynäs fick två viktiga mål bortdömda i semifinalserien mot Luleå i helgen. Ingen videogranskning finns att tillgå i SDHL. Är det dags att införa det?

► Petter Barrling

Ja, i en perfekt värld så hade vi redan haft videogranskning i SDHL. Men det finns en del som är högre upp på listan över saker som måste rättas till i damhockeyn (avtal med förbund, spelarlöner, huvudskador etc) och jag undrar om striden om videogranskning verkligen är en strid som det ska läggas energi på just nu. Det kanske gäller att skynda lite långsamt här. Fråga SHL-fansen hur dom tycker videobedömningen fungerar, det är ju inte så dom jublar direkt. Det kanske bara är bra att det där får ”provas” i SHL ett tag och så tar SDHL andra strider så länge innan även dom tar hjälp av video.

► Nanna Jansson

För det första är bedömningen av dessa två mål horribla. Med det är en annan fråga som ni kan ställa en annan omgång. SJÄLVKLART ska det finnas ett situationsrum även i SDHL. Jag tycker att ligan ska jobba mot att använda samma som SHL använder. MEN då krävs det att man sätter personer i detta rum som KAN hockey och framförallt damhockey. Jag har ett gäng förslag när dom behöver folk! Eftersom att det tar tid i damhockeyns värld så kanske vi kan hoppas att tills nästa säsong så använder man situationsrummet i slutspelet och säsongen efter naturligtvis hela säsongen. Framförallt behöver domarna på damsidan detta, då damhockeyn går snabbare för varje år som går. Då vill fansen och klubbarna ha rättvisa bedömningar.

► Niklas Spångberg

Jag är för dåligt insatt i varför det inte finns videogranskning i SDHL idag men det är nog dags att införa detta. Ledare och spelare lägger ner massor av tid på sin sport och i vissa svårbedömda situationer så behöver domarna hjälp för att ta rätt beslut. Nu gäller det att ladda om inför nästa säsong så fortsätt kämpa och lycka till.

Sandvikens IF fick en gratisplats i fotbollens Elitettan och tackade ja. Är det för tidigt eller är laget redo att ta det klivet redan i år?

► Petter Barrling

Det enda jag vill är att SIF gör det här med spelare från området så att deras duktiga tjejer kan få kunskap och erfarenhet! Gör dom det så hoppas jag att det går bra. Men nu är det tuffar papper! Elitettan är en mycket större utmaning på flera olika plan jämfört med när Sandviken på samma sätt tackade ja till spel i en högre division för två år sen. Nu jäklar, nu är det allvar!

► Nanna Jansson

Jag ställde mig själv frågan till min far när vi var ute och promenerade runt med sonen häromdagen. Pappas svar var: Tjejerna har sagt ja, för dom har känslan att dom klarar det! Det såg jag på deras knutna nävar i GD!

Å visst! Det är gött. Framåtanda och vilja försätter ibland berg. Men jag tror att dom skulle stannat kvar i serien under året och tagit sig upp för egen maskin. DÅ hade man varit redo. Vi har sett detta förut när lag fått gratisplatser, men varken förening eller lag har riktigt förstått vad det handlar om att kliva upp. Jag hoppas jag har fel i detta och SIF-tjejerna tar Elitettan med storm.

► Niklas Spångberg

Att Sandvikens IF tackade ja till platsen i elitettan förvånar mig inte. De har en stabil ekonomi och sponsorer som ställer upp när det behövs. Säsongen 2020 är det dessutom flera nykomlingar än vanligt vilket gör chanserna att ha tre lag bakom sig ökar. Även om beskedet kommer sent så finns det ju en hel del rutin/kvalité bland närområdets duktiga spelare som kan tillfrågas om man vill för att sedan försöka hitta någon etablerad spelare utifrån. Att gå från div 1 till Elitettan är ett stort steg fotbollsmässigt så det gäller att ha en bra inställning till varje träning/match samt turen att ha en skadefri trupp. Distriktet har längtat efter ett elitlag i många år och nu har vi det. Önskar Sandvikens IF lycka till säsongen 2020.