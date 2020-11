Sportsnackarna om tränarkoder och stängda serier: ”Spelare som förstör för laget är inte okej”

Sandvikens IF fick sent en friplats i elitettan i våras och tog den – men åkte ur i sista omgången i lördags. Var det värt försöket – och kan SIF ta steget upp direkt igen?

► Nanna Jansson

För att få en förståelse vad som krävs på den NIVÅN, vill jag uttrycka ett TACK till alla spelare som var så peppade i våras och som sa JA. Nu har man fått en förståelse i Sandviken, bland spelare, ledare och personer runt klubben, vad som krävs för att leva kvar i elitettan. Vad krävs det av mig som spelare för att prestera på samma nivå som dom jag möter? Jag tror det här är bra för damfotbollen i Gästrikland på sikt.

► Per Bäckström

Tycker i princip alltid det är värt att prova för lag som får sådana här möjligheter. Spelarna visade ju också, trots en ganska turbulent säsong med tränarbytet, att de inte alls var slagpåsar utan hängde med bra även mot tuffare motstånd. De spelare som blir kvar har lärt sig mycket som blir betydelsefullt i ettan. Att det är en attraktiv förening att spela i visas också av att flera starka nyförvärv är klara, så SIF blir absolut ett topplag i ettan.

Bandyn stänger serierna, inga lag kan åka ur elitserien av sportsliga skäl (som man uttrycker det). Visar man vägen för andra sporter?

► Nanna Jansson

Med tanke på vad som händer i samhället just nu så tror jag att bandyn går rätt väg, som stänger sin serie. Låt mig förklara. I dom tre högsta serierna kan man inte ramla ur på sportsliga grunder men man kan däremot gå upp. Alltså, man utökar varje serie med 2 lag säsongen 21-22. Utmärkt tycker jag.

► Per Bäckström

Förmodligen kommer fler att följa efter, framför allt driver ju coronaosäkerheten på i den riktningen. Jag förstår situationen sett ur elitlagens perspektiv, de är ju företag och vill säkra verksamheten. Men som idrottskonsument, nja. En stor del av lagidrotten är ju kampen kring strecken, där en kvalmatch kan locka en att titta på lag en annars aldrig följer.

Brynäs tränare Peter Andersson tyckte att hans lag hade gjort säsongens bästa period i spel fem mot fem mot Malmö i lördags – men man låg under med 0–4 efter att åkt på tre box play-mål. Behövs det en kodbok för att förstå tränare ibland?

► Nanna Jansson

Nej, det behövs inte. Peter Andersson har ett uppdrag från den sportsliga ledningen. Det här att spelare sätter sig över spelidén och därmed förstör för laget är inte okej. Fler klubbar borde ifrågasätta spelares förmåga att anpassa sig till vad klubben och tränaren vill. Gör man inte det borde man antingen lämna frivilligt eller så borde klubben se över möjligheten för spelare att lämna. Frågan är därför hur stark är Brynäs som klubb i sin övertygelse om hur man vill att laget ska spela och har man rätt spelare för att uppnå det?

► Per Bäckström

Ja, men vem ska skriva den kodboken? Det får ju inte vara en tränare. Jag var också under åren som mer aktiv sportreporter med om detta, att ha sett en match på helt olika sätt och sedan få en lektion av tränaren i varför hens lag inte vann fast det var bäst i statistiken. För tränaren handlar det om saker som vi som åskådare inte alltid ser och vet, och som grundas i hur det bestämts att laget ska spela. Vi struntar väl i statistiken, huvudsaken ens favoritlag gör fler mål än motståndarna.

Missa inte i helgen!

► Nanna Jansson

Tar ni en promenad i helgen, blada förbi Rådhustorget i Gävle där man bygger upp isbana a la Rockefeller Center. Vintern here we come!

► Per Bäckström

Premier League tillbaka igen efter landslagsuppehållet och nu behöver West Bromwich vinna matcher. Lämpligt då att ha Manchester U borta. Vi har skrällt där förut.

Min favorit just nu!

► Nanna Jansson

Nya Ruff Golf Lounge, vilket ställe Alex Bengtsson skapat för vintertörstande golfspelare i Vävaren.

► Per Bäckström

Dejan Kulusevski. Visst, han syntes inte så mycket mot Frankrike, men målet mot Kroatien. Så läckert. Att vara nästan helt ur balans och då vrida om kroppen och ha kyla nog att placera in bollen. Så viktig för landslaget många år framåt.