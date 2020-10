Sportsnackarna om tränarläget i GIF, konstigheterna i Monitor och en omtalad tv-serie: "Jägarna i hockeymiljö"

Gefle IF vill behålla Mikael Bengtsson som tränare – och Mikael Bengtsson vill tydligen fortsätta i Gefle IF. Varför dröjer det? Ekonomi? Inre oro? Ett sätt att få medieutrymme? Eller, vadå?

► Nanna Jansson

Jag tror så här: Micke vill vara kvar. Spelarna är nöjda med Micke. Gefle IF vill ha honom kvar. Svaret måste vara Corona. 100 meter bort så sliter Micke Campese med Brynäs IF:s ekonomi. Man behöver varsla personal och man har redan personal som är permitterade.

Alla föreningar lever just nu, som övriga företag, undantag om du inte har ett handspritsföretag, med en oro för framtiden. Där tror jag frågan om Micke Bengtssons vara eller inte vara i Gefle IF ligger.

► Magnus Hägerborn

Någonstans handlar ju allt om vad Gefle IF vill kontra vad Gefle IF har förutsättningar för att klara av. Vad är målet? Finns möjligheter att nå det målet inom rimlig tid (läs fem år, eller kanske tre)? Micke Bengtsson är en man med tålamod och en entusiasm att utveckla en ung trupp på division 1-nivå – men för att stanna en längre tid behöver han nog någon form av garanti för att föreningen har en plan för hur ekonomin ska hanteras och att det kommer finnas utrymme för att få in nya spelare, säg två eller tre, som kan bidra till att det finns sportslig kraft nog för att nå superettan dit både Micke och GIF gärna vill. Dessa förhandlingar/samtal sker alltså i en tid då GIF, liksom alla andra idrottsföreningar, famlar i mörker angående hur framtiden ska utveckla sig.

Visst, alla försöker på sitt sätt vara förnuftiga – men ändå ekonomiskt smarta. Men ändå. Vilket är den knäppaste synen i Gavlerinken. De 50 på läktarna – eller den fullsatta restaurangen?

► Nanna Jansson

Bara genom att läsa frågan blir man trött. Jag förstår och accepterar att vi alla måste ta vårt ansvar. Men tycker det är helt sjukt att man inte får vara mer publik i en arena. Men i restaurangen 15 meter bort är det fullt. Snälla medmänniskor. Håll i och håll ut så vi kan börja få nån ordning på det här. Med publik på matcher. Med stämning i arenorna runt om i landet. För nog saknar man det nu.

► Magnus Hägerborn

En kombination av båda synerna, när man ser de två sakerna samtidigt kan man inte annat än att skaka på huvudet. Då blir det som allra knäppast. I balansgången mellan att hantera coronaviruset och att inte slå sönder ekonomin har vissa saker obönhörligt och obarmhärtigt hamnat i kläm nånstans mellan ansvar, lagstiftning och vanligt sunt förnuft. Vingligheten blir som allra tydligast när man ser de som sitter där och trycker på läktaren med rejält tilltaget avstånd till varandra, vänder blicken en bit åt höger och möts av en fullsatt terrass där det äts och dricks med god aptit, gott samvete och lagen på sin sida. Och frågar du mig så tror jag så här: Oavsett om man satsar på 50 eller 300 på läktarna och inget munskyddstvång ute i samhället som i Sverige eller 1000 på läktarna och munskyddstvång ute i samhället som i Frankrike så landar man nånstans ungefär på samma ställe när allt summeras någon gång i framtiden.

Serien Björnstad visas nu på HBO Nordic, där tränaren som råkar heta Peter Andersson ska få ordning på den hockeytokiga ortens lag. Har du sett, ska du se – nånting tycker du väl i alla fall om den den här filmatiseringen av Fredrik Backmans bok!

► Nanna Jansson

Jajamen. Den ska jag se. Jag tycker att det är en viktig skildring över den machokultur som finns i hockeyhallar över svearikes avlånga land. Jag hoppas att serien kommer bidra till att skapa en hälsosam debatt, där ishockeysverige är huvudfigur.

► Magnus Hägerborn

Jag har inte läst boken, jag har inte sett serien – men nånstans ser jag framför mig nåt slags "Jägarna" i hockeymiljö. Man är ju ganska luttrad när det gäller svenska serier som hajpas med en massa trailers en månad i förväg – men när man sedan ger det chansen och ser första avsnittet är det inget vidare ändå. Styltig dialog, tunt manus, förutsebar utveckling, politiskt korrekt tillrättalagd intrig... men hörde nyss nån på radion som hyllade det mesta när det gäller denna filmatisering, till och med "de vanliga hockeyspelarnas" skådespelarinsatser. Så vad vet jag.

Missa inte i helgen!

► Nanna Jansson

En sväng till i skogen med grannen Katta för att spana efter fler kantareller.

► Magnus Hägerborn

Mellan regnskurarna tycker jag man ska passa på att promenera förbi Strömvallen, ta en titt på byggnadsställningarna, sluta ögonen– och för en stund leka med tanken att det är 2014.

Min favorit just nu!

► Nanna Jansson

Min frus Farmor Dagny, vilken krutgumma!

► Magnus Hägerborn

Senaste inköpet från "These Glory Days", en höstig hybrid mellan kavaj och jacka som invigdes på fredagskvällen när tre av mina fina arbetskamrater tog ut mig på födelsedagsmiddag lite i efterhand.