Stämmer det att Gävle är en svår stad att komma in i?

Artikeln är en del av artikelserien "Till Gävles försvar", där GD Kultur tar på sig rollen som djävulens advokat och försvarar fenomen och företeelser som Gävleborna tenderar att klaga på men som kanske förtjänar att omvärderas. Håll utkik under våren efter längre eller kortare artiklar som försvarar Gävle.

Det finns Gävle-gnäll som är specifikt för de infödda Gävleborna. Och så finns det några återkommande punkter av Gävle-gnäll från inflyttade.

En av de vanligare negativa anmärkningarna riktade mot Gävle från den senare kategorin, enligt min erfarenhet, är att vi Gävlebor inte är så välkomnande mot människor som flyttar hit.

Det tar tid att få vänner. De sociala cirklarna är tighta. Alla håller sig till sitt.

Att vara avvisande mot nya människor är förstås ett drag som är svårt att försvara. Här får försvarsadvokaten närma sig frågan lite från sidan och först försöka skjuta själva premissen i sank.

Jag har hört synpunkten att Gävle är en svår stad att komma in i så många gånger att jag inte vill anklaga någon för att fara med osanning. Det man kan göra är att sätta denna svårighet i relation till hur det är att komma in i sociala sammanhang i andra städer.

Visst vore det bra om vi Gävlebor blev lite mer välkomnande och jag tror att utvecklingen talar för att vi är på väg åt det hållet.

En teori är vilka förväntningar som finns. Det är välkänt att det är svårt att accepteras som nyinflyttad i byar där gårdarna har gått i arv i generationer. Barnbarn till någon som flyttade till byn på 1950-talet kan fortfarande ses som utbölingar. Lika välkänt är det hur kalla och ensamma världens metropoler kan vara.

Trots en folkmängd på 100 000 invånare har Gävle haft strukturer som mer liknar den stängda byns. Städer med lika stort eller lägre invånarantal kan ha en helt annan dynamik. Universitetsstäder som Umeå och Lund har lockat en stor mängd unga människor från hela landet, medan Högskolan i Gävle är en regional högskola som under stor del av dess existens har lockat mest studenter från närområdet.

Så var det åtminstone när jag själv gick där under tidigt 2000-tal, och jag kan förstå om de som ändå flyttade utifrån till Gävle för att studera upplevde att det var svårare att snabbt komma in i sociala sammanhang när en stor del av studenterna hade sina gamla nätverk från uppväxten på nära håll och trycket på att knyta nya kontakter inte var lika stort som i en universitetsstad där majoriteten är helt nya på orten.

Att Gävle har fått rykte om sig att vara en stad som det är svårt att komma in i kan således bero på att Gävle ligger inklämd mellan två förväntningar. Tillräckligt stor för att locka dem som vill lämna byn eller bruksorten, inte stor nog för att ha förväntningen som den kalla storstaden där alla sköter sitt och skiter i andra.

Nu kan det mycket väl vara så att denna dynamik är på väg att förändras i Gävle. Visserligen var det så sent som för bara några veckor sedan som jag hörde just klagomålet om Gävlebornas avvaktande hållning till att släppa in nya människor i sina sociala cirklar, men det är en bild som har byggts upp över decennier och som kan ta lika lång tid att förändra igen.

Under lång tid sniglade sig befolkningstillväxten fram, så med fler nya Gävlebor faller det sig naturligt att slutna sociala mönster luckras upp när en stor mängd nya Gävlebor etablerar sig. Högskolan i Gävle har också växt kraftigt och förändrat sin profil under de två decennier som har gått sedan jag själv gick där. Bara den boom som har funnits de senaste åren inom restaurang- och kafébranschen talar för att vi Gävlebor inte kan vara helt ointresserade av att möta nya människor.

Men om vi nu ändå accepterar att det ligger någonting i premissen att Gävle är en knepig stad att hitta sin sociala plats i – går det att se andra sidan av myntet i så fall? Att vara avvisande mot nya människor låter inte, som sagt, allt för sympatiskt.

Mina tankar går då till USA, som präglas av en helt annan kultur där människor med större lätthet bryter upp flera gånger under ett liv och kan flytta över en hel kontinent och snabbt finna nya vänner och bekanta. Vilket är en nödvändighet om hela landet inte bara ska bestå av individer som är isolerade öar. Baksidan av detta är att lika lätt som det är att knyta nya band, lika lätt är det att kapa dem när det är dags att dra vidare. Relationerna riskerar att få en ytlighet, att människorna är utbytbara för varandra och att en ny bekantskap alltid är mer spännande än att fördjupa en redan existerande.

Visst vore det bra om vi Gävlebor blev lite mer välkomnande och jag tror att utvecklingen talar för att vi är på väg åt det hållet. Men samtidigt kanske vi också bör värna om de solida sociala relationerna och vänskaper som sträcker sig från förskolan till äldreboendet.

Det kanske är så att det är motigt att släppas in i värmen av oss Gävlebor – men när du väl har kämpat dig in har du förhoppningsvis kvar oss för livet.