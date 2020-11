Starka åsikter om Brynäs: "Peter ruckar på strukturer och går fram som en ångvält"

Brynäs första 15 matcher i SHL har varit tuffa – och laget är bara en poäng från jumboplatsen i ligan. Spelet har mestadels hackat, och för att ta reda på anledningarna bakom den krävande starten låter Gävlesporten fem profiler svara på tre frågor om Brynäs utsatta läge.

Varför har inte Brynäs lyckats den här säsongen?

Daniel Sandström, Brynäsreporter:

– Det korta svaret är att man inte är tillräckligt bra helt enkelt. Det i sin tur beror på en mängd faktorer, som att man har ett antal stukade säsonger bakom sig. Laget har ingen vinnarkultur och såklart att man inte haft någon kontinuitet i verksamheten. Det är den som ska byggas upp nu över tid (är förhoppningen i alla fall)

Karin Johansson, Brynäsreporter:

– Ska man tro Peter Andersson är det för att det är så mycket nytt. Nytt spelsystem, nytt sätt att träna och så vidare. Och det kan jag väl köpa till en viss mån. Men nu har det gått ganska lång tid. Hur lång tids krävs innan man börjar se en glimt av det? Visst. Vi såg det mot Frölunda häromveckan. Men man kunde inte följa upp det resultatmässigt mot Djurgården några dagar senare. Varför man inte lyckades då? Se nästa fråga.

Joakim Andersson, Brynässupporter:

– En kombination av många olika saker. Dels att Peter och hans assisterande kommit in med mycket nytt. Tuffare träning, nytt spelsätt och sånt brukar ta tid innan det sätter sig. I matcherna har man inte fått ihop det över 60 minuter ännu, även fast det sett bättre ut senaste veckorna rent spelmässigt. Man har i sin iver att återta pucken i anfallszon dragit på sig alldeles för många onödiga utvisningar. Målvaktsspelet har varit för ojämnt.

Magnus Wahlman, hockeykommentator, Sveriges Radio:

– Var ska man börja? Det finns många anledningar, uppenbart utifrån mitt sätt att se på det så är det tydligt att det nya spelsättet haltar lite fortfarande. Man går lite på kryckor bitvis tycker jag man kan se. Frölunda hemma var ett exempel när det under stora delar av matchen klickade i både defensivt och offensivt. Alla fungerade i sina tänkta roller och då fungerade det bra. Men på det stora hela har det hackat för mycket. Att döma av det jag läst så behövs det tid för att sätta nya spelsystemet, men frågan är hur mycket tid det finns tålamodsmässigt? Finns tålamodet hos sponsorer och supportrar? Det är tveksamt.

Marie Hallman, hockeyjournalist, TT:

– Peter Andersson har sin grej, kör det och tror på det. Det "mindsetet", kan ha rört till det i klubben och laget. Men jag tycker inte man kan skylla på det, Brynäs visste om förutsättningarna när de tog in Peter Andersson och de var väl medvetna om att de behöver ett nytt spelsätt och ett annat ledarskap. Vill man ha en förändring får vissa spelare suga i sig att de inte gillar tränaren och ändå utföra det. När det gäller spelsystemet så har Brynäs spelare på hög nivå. De borde kunna fixa ett nytt spelsystem. Däremot vet jag att Peter Andersson är väldigt bestämd, det är hans sätt eller "the highway". Peter ruckar på strukturer och går fram som en ångvält

Hur ska Brynäs vända trenden?

Daniel Sandström:

– En klassiker är att jobba på. Och i dessa tider finns det nog inte så mycket annat att göra. Det vore dumt att gripas av panik och ännu en gång försöka slutföra en säsong genom att rädda det som räddas kan och hoppas det blir bättre nästa år. Just nu finns det nog ingen mirakelmedicin, även om ett par målskyttar skulle behövas, så gäller det nog att försöka sluta sig samman som grupp och få alla att dra åt samma håll och inte börja spreta åt olika. Oerhört viktigt att de ledande spelarna går i bräschen nu både på och utanför isen. Och visar en enad front utåt, att man står upp och spelar för tränaren och klubbmärket, och inte bara för sig själv.

Karin Johansson, Brynäsreporter:

– Det enkla svaret är ju att göra fler mål. För är det nåt man inte gör så är det mål. Minst i hela SHL säger ju nåt. Anton Rödin och Nicklas Danielsson står på tre. Greg Scott på två. Det är lite klent för spelare av den kalibern. Hade man gjort första målet mot Djurgården hade man vunnit den matchen, det är jag övertygad om. Men det gjorde man inte. Och då kom även förlusten som ett litet e-mail i inkorgen. (Ofta brev på posten).

Joakim Andersson, Brynässupporter:

– Man ska fortsätta och tro på det man gör och vara konsekventa med det man tror på dag ut och dag in. Däremot måste man städa bort att man rasar ihop och ger bort matcher som man gjort speciellt på bortais i de första perioderna (Örebro, Malmö och Djurgården). Magnus Wahlman, Sveriges Radio:

– Det lätta svaret är att börja vinna hockeymatcher. Uppenbarligen är det väldigt svårt för spelarna att hitta rätt i nya rollerna. Jag tycker det lyser igenom tydligt på en del spelare, det finns en frustration när man ser laget. De förstår nog hur de ska spela men i praktiken blir det väldigt svårt när det ska genomföras. Det är krampaktigt, axlarna skulle behöva sjunka ner lite. Jag får den bilden och känslan.

Marie Hallman:

– Jag tror att de behöver skaffa en trygg backup till Samuel Ersson. Vi vet inte hur länge Andrén är skadad och Samuel är så ung själv att han behöver en rutinerad och trygg målvakt att mäta sig emot. Han behöver en mentor, en "Honken" att få tips och råd av. Någon att bolla med. Vill Markus Svensson spela i Brynäs, (det vill han, reds anm) så tycker jag att Brynäs ska plocka in honom om man hittar en bra ekonomisk deal.

Bör Brynäs göra förändringar på tränarsidan?

Daniel Sandström:

– En förändring har man redan gjort genom bytet av målvaktstränare. I övrigt nej. Det är det sista Brynäs ska göra nu, att byta tränare ännu en gång. Det skulle sänka klubben totalt att för fjärde året i rad att göra det. Det enda som skulle kunna få det att inträffa är om Peter Andersson själv ger upp och avgår. Men han är för envis och stolt för det tror jag.

Karin Johansson:

– Nej, jag tycker inte det. Klubben har skrivit ett treårskontrakt med Andersson och han måste få tid. Är det nåt som inte funnits i Brynäs de senaste åren är det kontinuitet. Kommande juldag är det den tredje julen i rad jag går på Brynästräning. Det är även den tredje tränaren jag kommer fira juldagen med. Den enda kontinuiteten är jag bevisligen. Det känns inte optimalt.

Joakim Andersson:

– ABSOLUT inte.

Magnus Wahlman:

– Det tror inte jag kommer inträffa, oavsett hur den här säsongen speglar sig. Brynäs har skrivit ett treårskontrakt med Peter, så det här handlar om klubbens trovärdighet. Det går inte att byta tränare igen. Nu har klubben gjort det här valet och behöver fullfölja detta. Men det brukar alltid gå till en gräns, men just nu tror jag Brynäs kommer behålla Peter oavsett hur resultaten ter sig. Samtidigt tror jag det sitter djupare än så här, det är ett systemfel i föreningen och det här är inget som börjat i år. Den här problematiken har Brynäs levt med länge. Laget har överlevt kvartsfinal tre gånger på 2000-talet.

– Jag är emot en sak, och det står jag för. Jag tycker att det kan bli för mycket av att man ska plocka hem återvändare. Man läser intervjuer där de säger "Det ska bli så skönt att komma hem". Vad betyder det? Är det bekvämt att spela i Brynäs? Att man omedvetet går ner 1,5 procent för att det är så skönt att komma hem. Jag tror det kan röra sig om en falsk bekvämlighet, man vet hur lunchserveringen fungerar, omklädningsrummet och så vidare.

Marie Hallman:

– En sak de inte ska göra är att sparka tränaren. Det har de gjort i parti och minut de senaste fem, tio åren. Inget har blivit bättre. Har man tagit in Peter Andersson så har man bestämt sig för att göra en radikal förändring och då måste man ge det en chans även om det innebär att man ligger i botten. Det är lite hela havet stormar nu och jag har hört rykten om att Peter Andersson stött på patrull, att han varit lite för okänslig i vissa lägen. Men då tänker jag, det kanske är därför han togs in också, för att det skulle hända något. När det väl har fungerat, mot Frölunda, och periodvis i en del förlustmatcher som under första perioden mot Djurgården, så ser det bättre ut i spelet än det har gjort de senaste åren. Kör på med Peter, tro på det här och ha tålamod.