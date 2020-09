Starka reaktioner efter våldtäktsdomen mot ung trio – nu skärper hovrätten straffen

Vännerna hade en grillkväll i slutet av april förra året i ett ödehus i Sandviken. Grillningen övergick i en fest och snart anslöt fler människor. Flickan som senare våldtogs har sagt att hon inte kände alla som kom.

Under kvällen träffade hon en kille och tillsammans gick de till ett sovrum för att ha sex. Efter en stund kom ytterligare två unga män in i rummet. Flickan ska då ha våldtagits av alla tre männen och det ska ha varit först när flickans kompisar kom in i rummet som våldtäkten upphörde.

Tingsrätten dömde männen till tre månaders fängelse och skyddstillsyn. I domen framgick att även om det fanns samtycke till sex med den förste mannen, från flickans sida, upphörde när övriga kom in i rummet och situationen förändrades.

Domen väckte starka reaktioner. Många ansåg att den var för låg. Enligt uppgifter hängdes även männen ut med namn på sociala medier. Domen spikades även upp på anslagstavlor i Gävle. På första sidan hade någon skrivit: "Vet du var din dotter/syster är ikväll?".

Men nu, ett och ett halvt år senare, skärper hovrätten straffet mot två av männen medan den tredje helt frias från brott.

Hovrätten skriver i sin dom att flickan har befunnit sig i ett utsatt läge när övergreppen hände. Detta genom att hon var ensam i ett mörkt rum med tre för henne i stort sett främmande och fysiskt överlägsna personer. Hovrätten anser också att det är försvårande att två av gärningsmännen har turats om att våldta flickan på olika sätt. Utöver det psykiska lidandet flickan utsatts för har hon även fått fysiska skador, menar hovrätten och dömer två av männen till fängelse i ett år och åtta månader.

Den tredje unge mannen frias helt. Hovrätten menar att flickans uppgifter lämnar utrymme för att enbart två personer våldtog henne. Samtidigt pekas den tredje mannen ut av de andra två, som delaktig. Ett vittne säger också att hon såg honom naken. Hovrätten anser dock inte att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen begått brott.