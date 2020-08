Stisse Åberg: Bara att buga för bondfångar-Brynäs

Det här är ju egentligen året då konkurserna, och hoten om bistra tider, är ett genomgående tema i nyhetsrapportering och i dess förlängning – en mängd människor som blir arbetslösa och kastas in i största osäkerhet.

År 2020 är inte likt något annat år och självklart har idrottsrörelsen drabbats, såväl ekonomiskt som förmedlare av sammanhållande upplevelser.

Mitt i det här har alltså Brynäs IF, den med rätta stolta anförare av den Rena dräkten och de viktiga idealen, lyckats få supportrar över hela Sverige att samla in pengar till högt betala proffs löner.

Det är en partytrick att buga för, så här i coronatider.

Och. Det sitter på något märkligt sätt ihop, panem et circenses som det heter på latin ( jo, jag har googlat) – bröd och skådespel (...åt folket, så de inte tänker på annat).

Jag har alltid varit fascinerad av intresset och kanske ännu mer engagemanget för Brynäs IF. Något som också på sitt sätt härstammar sedan urminnes tider (60- och 70-talet) där Brynäs stod för det nya och det bästa i svenska hockey – och tigerränderna går aldrig ur.

Det är vackert.

Och därför finns det ett samband att medan hela nationen går igenom ett ekonomiskt och känslomässigt stålbad, så finns ett behov av att hitta hopp och tröst i något.

I Brynäs IF, som de senaste säsongerna har varit sällsynt uselt även med sin egen historia mätt.

Jag tror dock inte ens man i Brynäs innersta och mest analytiska kretsar hade anat att den här insamlingen i somras skulle få swishservrarna att vibrera.

Man hoppades.

Men man kunde ju inte chansa.

Man kunde ju inte vet att att därute fanns så många som ville ge så mycket.

Därför är jag säker på att innan man gick ut med tiggarhåven, eller vädjan eller vad ni nu vill kalla det så hade man försäkrat sig om det här.

1) Storsponsorn ERP Monitor System (ni känner igen namnet från arenan kanske) garanterade att kasta in ett miljonbelopp, oavsett vad de betydligt fattigare fansen kunde förmås bidra med.

2) Uppgörelserna med stjärnspelarna Simon Bertilsson och Patrik Berglund var redan klara, garanterad av punkt 1.

Detta baserar jag på självklarheter, samt att de som vrider och vänder på saker på Brynäskansliet inte är personer som dumpar puck mot kortsargen och hoppas på det bästa.

Sånt sysslar inte Brynäs med numera...förutom på isen då, men det ska ju den nye frälsaren Peter Andersson se till.

Den våg av kärlek, engagemang och sköna stålar som strömmade in förvånade dock nog även Brynäsledningen.

Det som egentligen bara var en swishkampanj bland många i föreningsvärlden blev nio dagar som samlade Brynäsfans runt omkring i Sverige och det var lika viktigt som de pengar som de bidrag med.

Stålarna tror jag nästan man hade klarat sig utan – men stödet.

Stödet!

Runt 5 000 supportrar kastade i alla fall in runt 2,1 miljoner kronor under värsta coronopandemin och Monitor ERP System med ägaren Jörgen Perssons utgiftskonto i spetsen drämde in med minst en miljon kronor.

Brynäs IF har de senaste åren nyans för nyans uppdaterat och målat om sitt varumärke till att bli den ansvarstagande, den hållbara, den goda kraften även i lokalsamhället.

Att plötsligt vädja om pengar från vanligt folk till feta spelarlöner var en ovanligt drag, kanske också ett risktagande – men en kalkylerad sådan.

Nu fick man ett rungade swish-ja från ett Sverige fyllt av Brynäshjärtan.

Detta därför att det finns ett uppdämt behov och önskan om framgång för en klubb som under 2000-talet alldeles för sällan tillhört den absoluta toppen i svensk ishockey.

Med sommarens kampanj har man dock inte bara fått fansens förståelse och förhoppningar.

Man har också fått en ytterst tydlig kravbild.

Nu måste det göras resultat på isen och spelas ishockey i det som hette Gavlerinken långt in i nästa vår.

Lite..."vad får jag för pengarna?"

Annars var det här vi såg under juli faktiskt inget annat än just bondfångeri.

Krönika är först publicerad i veckans nummer av tidningen Mitt Gävle.

Stisse hissar

Tshutshu Tshakasua. Gefle IF-talangen som försvann ett tag. Nu tillbaka i ett ungt GIF, spelglad och skicklig - och matchhjälte i hemmamatchen mot IFK Berga.

Alva Malmsten Nilsson. Spännande löpartalang från klassiska klubben IF Skade som kommer att springa hem medaljer i ungdoms-SM i friidrott i helgen.

Erik Martinsson. Gefle IF:s 800-meterslöpare som inte drar sig för att utmana och testa gränser – nu får han chansen i Diamond League på Stockholms stadion under söndagen.