Stisse Åberg: Gefle IF:s bästa tid var alldeles nyss

Gefle IF har alltid, nästan (jag stukade pekfingret i tangentbordet), varit en förening som varit försiktig och inte tagit mer risker än nöden krävt.

Nu har man inlett en omstart igen för att sikta framåt, uppåt. Inte mot stjärnorna, utan mot en stabil förening på bredden med ambitioner att tillhöra eliten på både herr- och damsidan nånstans om fem år.

Långsiktighet och trovärdighet.

Bra. Fint.

Jag brukar kunna lägga ihop två och två, men förstår ändå inte Gefle IF:s uppgörelse med Mikael Bengtsson.

Den är på ett plus ett år, som det heter i kontraktsvärlden.

Det är sånt man kallar hängslen och livrem på samma gång.

Ett år att känna på varandra, kolla att det funkar – och ja, känns det bra så fortsätter vi väl. Om inte? Ja, då börjar vi väl om igen.

Man nöjde sig inte bara med det förresten. Utan man körde en hel ekvation av enkel matematik och istället för att anställa både en tränare och en sportchef, som man tänkt, så plockade man in en person.

Ett plus ett blev...en person alltså.

Jag tror det var så att det var extremt svårt att rekrytera den s k sportsligt ansvarige till GIF att man tacksamt tog emot Mikael Bengtssons egna önskan om att även ha en slags sportchefsroll i klubben.

Jag har nämligen lagt örat mot konstgräset och förstått att Mikael Bengtsson är en mycket intressant tränare och ledare och en, på rätt sätt, bestämd man.

Han vet vad han vill. Han vet hur han kommunicerar med spelare och andra ledare.

Han vill ha koll.

Nu får han det. Han får också en massa annat som kommer att bubbla upp och överraska i pappersbuntar och epostlistor och ikea-sängar som ska skruvas ihop.

Det kanske inte var Gefle IF som föreslog hängslen och livrem – det är kanske Bengtsson själv som vill se vad som finns innanför skalet på Gavlevallen och Gefle IF.

Lite spännande har det i alla fall varit.

Gavleån hann med att flyta på rätt bra under broarna i Gävle under tiden Gefle IF letade tränare och sportchef – och vårfloden hinner nog braka loss innan alla spelarna är på plats.

Nånstans i datorn har jag en lista med namn, som lyder Mikael Bengtsson, John Wall, Bengt Ottosson, Adrian Costello, Konstantinos Panagopoulos, Melke Alan – och Mikael Bengtsson igen.

Några av dessa har varit tillfrågade. En del inte. Det finns ytterligare namn som faktiskt har fått frågan, det har jag nu blivit varse, men som aldrig hamnade ens i twitterflöden.

Men jag tror faktiskt Mikael Bengtsson fanns på dagordningen under längre tid än man någonsin kommer att erkänna i Gefle IF.

Jag tror också att han kan vara rätt person för Gefle IF – om han orkar en oväntad arbetsbörda. Och om klubben orkar uppfylla den idealbild av sig själv som man uppgett.

Men nu är alltså det roliga över, silly season alltså.

Nu har träningsmatcherna börjat och i april seriespelet – det som mer brukar oroa än roa dem som följer Gefle IF.

...man ska inte bland ihop äpplen och päron, eller ens jämföra dom. Men Sandvikens IF förlängde i höstas kontraktet med Gefle IF-ikonen Pelle Olsson så att det inte bara gäller under den här säsongen – utan även ända fram till och med 2022.

Jag må vara en trög och tråkig person, men jag har fått för mig att pålitlig långsiktighet ger trygghet att prestera i nuet.

...det har förstås rese-ekonomiska orsakr, men jag gillar ändå inte att Gefle IF och Sandvikens IF möts i en träningsmatch redan i februari (lördag 8:e) – det är ju #Derbysäsongen2020 som det handlar om (först 30 maj på Jernvallen).

