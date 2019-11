Stisse Åberg: "Markan" – en farsa för alla

Dessutom just den här helgen som det var Fars dag.

För det var ju det han var, Anders Markström:

Farsan, för alla som ville och det var många. Inte bara i sin egen familj, utanför alla som som kom i kontakt med honom; i jobbet, i idrotten, i skolan, i livet.

En del idrottshjältar kan hyllas för enstaka bedrifter och bravader, stora eller små segrar – och det är vackert så.

Andra sätter avtryck över tid, inte i medaljer eller plaketter – utan i människor.

Sån var Anders Markström, "Markan" alltså.

En som brydde sig om andra.

En som kunde säga de rätta sakerna när det egentligen inte fanns något att säga.

En som tog sig tid att lyssna.

En som alltid hade ett leende att dela med sig.

Jag vet att Anders Markström var en riktigt skicklig målvakt, för att jag har sett honom spela och följde hans karriär när han kom från Hammarby till Gefle IF och blev kvar i klubben i tio år.

Nånstans har jag läst att den då unge Markan hade varit ordinarie i lirarnas lag Hammarby några säsonger, men åkte på en skada som gjorde att han fick lämna över målvaktshandskarna. Och sedan, efter en säsong på bänken, hörde rykten om att självaste Ronnie Hellström var på väg hem till Hammarby – och ja, det var ännu svårare att konkurrera med.

Så blev det inte.

Men det finns stor anledning att vara tacksam över den eller de som spred det ryktet.

För så bra för oss, här i Gästrikland.

"Markan" valde istället att lyssna på anbud från Gefle IF – och här blev han kvar, i Idrottsdistriktet Gästrikland – även om hans inspirationsförmåga under flera års tid också togs upp av damlandslaget där han var målvaktstränare under flera VM och OS.

"Markan" var Mannen från Sävar i Västerbotten, som drog på sig målvaktshandskarna med öppet sinne och tog sig an andra och alla de utmaningar han ställdes inför inom idrotten.

Att vinna folkets hjärta är nånstans större än pokaler.

Det är därför som beklaganden strömmade till i olika kanaler i början av veckan.

Från unga människor som i skolan fått sin hjälp av vaktmästaren Markström, från fotbollsmänniskor, från hockeyvärlden – och stjärnmålvakten Hedvig Lindahl lade ut bild på sig själv och "Markan" på Instagram med texten: "Till minne av dig, Anders ❤ Mina tankar går till dina nära och kära i denna svåra tid. Vila i frid."

Det kommer nya säsonger, nya matcher, nya spelare – men nånting i den idrottsvärld jag försöker beskriva har det blivit lite tystare och tommare nu.

Jag såg i våras många gånger Anders Markström, som en av tränarna för damlaget, vandra in på Jernvallen till tonerna av Sandvikens IF:s vackra inmarschlåt, vars text lyder:

"Så håll mina vingar en stund

o säg till mig att ikväll,

ikväll ska vi hem

himlen är röd,

så håll mina vingar en stund,

en liten stund"

Jag vet att himlen inte bara är röd – den är just himmelsblå också, som i Gefle IF:s färger och jag anar grönt och vitt också, som en fläkt av Hammarby.

FOTNOT: Texten är urspungligen skriven för Mitt Gävle, där Stisse Åberg medverkar varje vecka.

