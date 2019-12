Stisse Åberg: Vill ni se en stjärna – se på Sara

Sara McManus visade än en gång att hon är en mästarinna i den sport som till slut kokas ned till en häxbrygd av utmaningar.

Det hänger tydligen alltid på några millimeter av precision på en is som man måste ha lärt sig att vara vän med under en veckas tid.

Det var så det var när Sara McManus blev Europamästarinna för andra gången i karriären och därmed tog en sjunde mästerskapsmedalj. Ni ska få hela listan senare, längre ned i texten.

Förra helgen avslutades Europamästerskapen i curling i Olympiarinken i Helsingborg. Lag Hasselborg, där Sara McManus har sin tydliga roll, hade att för första gången försvara en titel – och dessutom göra det på hemmaplan.

Det gjorde man – och man gjorde det på ett sätt som betyder mycket mer än att dominera en final.

Man gjorde det under, som det högtidligt heter, under bragdartade former. För Schweiz som man nu besegrade är ett lag som man ständigt konkurrerar om världsherraväldet i curling med.

Man gjorde det genom att skapa magi under mästerskapets sista dallrande sekunder.

Curling är en sport där det krävs att varje kvinna eller man behärskar sin roll – för ingen får svikta, det utnyttjar motståndarna obarmhärtigt.

Den 20 kg tunga granitklumpen från den lilla oboodda ön Ailsa Craig på Skottlands västkust är det precisionsvapen som användas för att förvandla sten till ädelmetall.

Sara McManus uppdrag i den här sista matchen sista omgång var att bädda för sin skipper Anna Hasselborg.

För som man bäddar får man vinna.

För som man bäddar får man jubla.

Nu handlade allt om att skapa en sista chans att passera motståndarna - och det uppdrag darrade inte Sara för.

Och sedan kom den där sista stenen i tävlingen från lagkompisen Anna Hasseborg som det går det att skriva små kärlekspoem om.

Hårt, ömt, vinnande.

Med guldet i Helsingborg visade Sara McManus ytterligare en gång att hon tillhör den gyllene generationen i svensk curling och följer i Elisbet Gustafsons och Anette Norbergs osynliga spår i isen.

Sara och hennes lag har totalt spelat sju stora finaler, varav sex i följd. Bara att ta sig till en final är något många lag drömmer om – Lag Hasselborg gör det varje gång.

Och det bästa av allt är att den här ständigt pågående världsturnén kommer att fortsätta. Kvartetten har som ambition att försvara det OS-guld man vann i Pyeongchang när det sätts på spel i Peking 2022.

Jag har skrivit det förut och jag skriver nu och jag kommer att skriva det igen:

Sara McManus är den världsstjärna Gävle behöver. Hon är en vinnare – men hon är dessutom en stark förebild.

FAKTA/Sara McManus mästerskap (arrangör – och resultat)

EM 2016 (Skottland) – silver

VM 2017 (Kina) –fyra

EM 2017 (Schweiz) – silver

OS 2018 (Sydkorea) – guld

VM 2018 (Kanada) – silver

EM 2018 (Estland) – guld

VM 2019 (Danmark) – silver

EM 2019 (Helsingborg) - guld