Stor bostadsbrist i Sandviken – men nya lägenheter planeras på Gallerian och gamla Åhlénshuset

I Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsenkät, som skickas till kommunerna, sticker Sandviken och Gävle ut. Där bedömer kommunerna underskott av bostäder i kommunen som helhet, på centralorten och på landsbygden. Även Ockelbo kommun ser att det är ett underskott på bostäder, främst centralt, men inte i kommunen som helhet. Hofors är den enda kommunen i Gävleborgs län som har bedömt att bostadsmarknaden är i balans.

Provinsfastigheter, som äger Gallerian i Sandviken, vill gärna bygga fler bostäder och har startat en konstruktionsteknisk utredning för att se om det är möjligt att bygga bostäder ovanpå Gallerian, men än är det i ett tidigt skede.

– Vi har haft den första presentationen för kommunen och de var positiva, men vi avvaktar utredningen innan vi går vidare och påbörjar ett planförfarande, säger Carl Klingspor, fastighetschef Provinsfastigheter.

Hur många lägenheter det kan bli fråga om är ännu oklart.

– Vi måste avvakta och se vad utredningen visar och sedan får man se om det finns bärighet för tio eller hundra lägenheter, säger han.

Ovanpå gamla Åhlénshuset, Dalbacken 21, finns också planer på att bygga lägenheter, som tidningen tidigare har berättat. Det har varit aktuellt redan för två år sedan, men detaljplanen antogs i slutet av augusti i år och Mats Gustafsson, fastighetschef Galleria Dalbacken i Sandviken Fastighets AB, väntar på nästa steg.

– Det finns en detaljplan, som möjliggör det här, men vi har inte jobbat med projektering än. Vi håller ju också på med en ny produktion några meter därifrån på Björkgatan och har fokus på den just nu, säger han.

Själva byggandet ligger inte nära i tiden, men beslutet vinner laga kraft i dag, 25 september, och då kan de söka bygglov. När det skett har fastighetsägaren fem år på sig att bygga.

– Vi vet att möjligheten finns och när tiden blir mogen får vi titta vidare på det, säger Mats Gustafsson.

Förutom lägenheter på taket har Provinsfastigheter även andra planer för Gallerian. Carl Klingspor är inte orolig, trots att flera lokaler står tomma och Kicks nyligen lämnat ytterligare en lokal tom.

– Det är trist att Kicks lämnar oss, men bolaget har lämnat på många andra ställen också och verkar ha en del utmaningar. Vi har inte haft några diskussioner om hyran, som det har stått på olika ställen.

– Man ser över hela landet vakanta butikslokaler. Det är en utmaning man har som fastighetsägare, hur man ställer sig till det. Vår ambition är att hyra ut alla vakanta lokaler, säger han.

Diskussionen om Selmas lokal har pågått länge och tidningen har tidigare berättat att en hyresgäst är aktuell, men nu är det nästan klart.

– Det är viktigt att få in rätt aktör och vi är noga med vem vi tar in. Vi har diskuterat ett tag och det ser ut som att det kan gå i mål. Förhoppningen är att det ska bli klart nu under hösten, säger han.

Vad är "rätt aktör" i Gallerian då?

– Vi tror mer att köpcentrum konverteras till en plats där man träffas kring mat och upplevelser i större utsträckning, säger Carl Klingspor.

Han berättar också att synen på stadskärnan har förändrats.

– Förut var det, ju mer centralt desto bättre, så är det inte i dag. Stadskärnan kommer alltid att vara en viktig plats, men alla företag passar inte bra där, och utbudet kommer nog att se annorlunda ut om tio år.