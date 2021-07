Stor enkät: Finns ett liv efter pandemin? Vad längtar du efter att göra då?

Kanske har de flesta av oss insett att livet är skört och ändligt. Kanske har vi på ett mer påtagligt sätt insett att det där med att skjuta upp saker till "nån gång sen" är en dum grej eftersom "sen" ofta aldrig blir av. Kanske tänker vi att det där med normal vardag är rätt ljuvligt ändå och påminns om att det faktiskt är det som - för de flesta - utgör den större delen av livet.

Snart kan det vara så att vi kan börja leva i nuet igen och inte bara skjuta fram saker till "efter coronan". Vad ska du göra då? Vad är det som äntligen ska bli av? Vi frågade ett gäng Gävlebor.

Mussie Kifle, åtta år, med mamma Mebrihit Tsegai, 30 år.

– Det har varit jobbigt att inte kunna träffa andra människor, jättejobbigt, säger Mebrihit Tsegai, som spelar schack på det stora spelbrädet i skuggan i Boulognerskogen med sonen Mussie.

Hon är studerande, men just nu mammaledig.

– Jag längtar efter skolan och bara att ha människor omkring mig. Jag saknar också att kunna resa utomlands. Vi har familjemedlemmar på olika håll i världen.

Mussie saknar att kunna träffa kompisar när han vill.

– Jag längtar efter att leka många samtidigt. Och att kunna träffa mina kusiner, säger han.

De kommer att boka en resa när det känns tryggt och säkert igen. Och döpa Mussies lilla syskon som ligger i vagnen intill.

– Vi fick ställa in dopet; det skulle ha varit nu i juli, säger Mebrihit.

De säger båda att de lärt sig saker av pandemin.

– Dels att hålla avstånd men även att avståndet är bra mot andra sjukdomar. Det har ju varit mindre av andra sjukdomar, säger Mebrihit.

– Att det är bra att hjälpa andra för då mår alla bättre. Och att tvätta händerna, säger Mussie.

Anita Bjöörn, 77 år, pensionär, med dottern Annica Salander, 55 år, kommunikatör.

– Det har varit så väldigt, väldigt tråkigt så väldigt länge. Alla mina väninnor som jag inte har kunnat träffa. Men snart så..., säger Anita och ler och tittar på dottern Annica intill.

De har varit och ätit lunch i Boulognern och säger båda att de försiktigt börjar tänka på ett liv efter pandemin.

– Nä, det är verkligen inte så här som man önskar att livet ska vara. Men snart kan vi träffa goda vänner och bekanta igen. Och resa.

Anita säger att det första hon ska göra när det börjar lätta är att ta tåget till sin andra dotter och bara umgås.

– Det jag har lärt mig av den här pandemin är att uppskatta mina nära mer och att vi ska vara rädda om varandra. Jag tänker inte att jag ska göra nåt märkvärdigt när allt det här är över utan bara det som är viktigt. Att ta vara på dem jag bryr mig om.

Annica håller med.

– Jag har lärt mig att uppskatta sånt jag annars bara tar för givet och inte reflekterar över. Små saker; det stora i det lilla. Att kunna träffas och prata.

Ella Alpe, elva år, med farmor och farfar; Ulla och Per Alpe, båda pensionärer, 70 respektive 76 och ett halvt år.

– Vad jag har längtat efter, undrar du, säger Per Alpe när han får min fråga där han sitter i Boulognern och betraktar några människor en bit bort.

Han ropar till sig den ena, Ella, som kryper in i farfars famn.

– Det här har jag längtat efter; att kunna krama mitt barnbarn igen. Saknaden efter att kunna umgås som vanligt med barn och barnbarn har varit värst.

Han säger att annars har känns otäckt att viruset har drabbat så väldigt olika; att vissa som fått det knappt känt sig sjuka medan andra faktiskt dött eller fortfarande lever med följder.

I dag är både han och hustrun Ulla vaccinerade.

– Jätteskönt!, säger hon.

– Annars har vi varit förskonade från det värsta. Vi har inte känt oss isolerade eller instängda och har fått hjälp med handling. Att ha egen trädgård att kunna vara i och umgås i på avstånd. Och vi har varit ute och vandrat i skog och mark mer än tidigare. Jag har inte saknat att gå på restaurang så mycket, däremot att bara kunna gå i andra affärer än matbutiker och bara kika runt. Sen har vi saknat vår månad i Spanien. Vi får se när vi törs åka igen. Än kan jag inte tänka mig att sitta så nära andra på ett plan där man delar all luft.

Hennes 70-årsfest i februari fick ställas in.

– Det var ju tråkigt då, men sen hade vi en gårdsfest nu under sommaren i stället och det blev ju faktiskt bättre.

Ella har saknat att spela fotboll och att kunna vara med kompisar mer spontant och enkelt.

– Och så har vi ju lärt oss hur bra det är att tvätta händerna mer, tillägger hon.

De tror det kommer att dröja innan det känns bekvämt att stå nära okända människor i köer igen.

– Det jag har lärt mig är väl just att tänka på hygienen mer och att vi kanske inte behöver krama precis alla, som vi har varit vana vid tidigare. Man har fått en tankeställare.

Per säger att det finns en fara i att tro att det är över för tidigt.

– Jag tror att vi kanske kommer att få vänja oss vid att det ser ut så här nu; att det kommer nya sjukdomar och mutationer. Men om och när det här är helt över så tycker jag att de som verkligen ska ha kramar är de som jobbar inom sjukvården, som så ofta får ta så mycket skit.

Men Ulla tänker annorlunda.

– Nä du, de ska inte ha kramar. De ska ha löneförhöjning. Det är det de behöver.

Birgitta Hallgren, 81 år, och Ingrid Bengtsson, 74 år, båda pensionärer.

– Vi har klarat oss bra; jag och Ingrid. Det är härligt att vi kan sitta ute så här och äta glass nu, konstaterar Birgitta Hallgren.

Ingrid Bengtsson säger att hon som smått har börjat fundera på allt det som inte blivit av på väldigt länge.

– Nu kan vi kanske snart återgå till föreningslivet, vattengympa, bio och teater och bara umgås.

– Men spelat boule, det har vi ändå kunnat göra, fyller Birgitta i.

Det tror att det ändå är en bra sak att människor kanske lärt sig att ta större hänsyn i största allmänhet.

– Jag hoppas vi kan fortsätta så. Jag tycker faktiskt inte det har varit så jobbigt; det är bara att hänga med, säger Birgitta.

– Fast det vore ändå skönt om det inte kom fler restriktioner nu. Jag tycker synd om ungdomarna, som inte kunnat gå till skolan. Hemmaläsning och stugsittande är inte bra. Tonåren är en svår ålder som det är. Det vore skönt om de kunde få normala förhållanden nu.

Så har de närt några drömmar som hållit humöret uppe under pandemin?

– Jag drömmer lite om att resa. Skottland skulle jag vilja åka till säger Birgitta.

– Skottland, vad ska du dit och göra? undrar Ingrid.

– Nja, inte vet jag. Det kommer inte att bli av, men hon frågade ju efter drömmar. Passet har gått ut också. Det blir nog bra ändå.

Leif Levin, torghandlare, 70 år.

– Jag ska ut och resa. Jag har köpt en husbil, som jag tänkt ta till Portugal, Spanien och Italien. Jag har precis fått den. Nu väntar jag bara på vaccinpasset.

Han är ett bekant ansikte på Stortorget där han sålt blommor i många år. Pandemin gjorde försäljningen svår under den kallare tiden.

– Jag kunde inte ha försäljning inne i vagnen, som jag brukar. Det kändes inte säkert. Så jag har fått frysa väldigt mycket. Det har varit lite besvärligt.

Han säger att han inte helt vågar lite på att pandemin kan vara över det här året, men att han ändå tror att det mesta till slut kommer att återgå till det vanliga.

– Vi har blivit mer medvetna om saker och det tycker jag är bra. Jag trycker till exempel inte på knappar med fingret längre, som till hissar och sånt.

Han längtar till ett liv med restaurangbesök och att gå på bio igen.

– Det har varit tråkigt att isolera sig. Det känns jätteskönt att det förhoppningsvis kan släppa lite nu.

Christer Jonsson, lokförare, 60 år.

Christer Jonsson drabbades av covid-19 i mars.

– I mitt fall var det en mildare variant, jag har haft värre förkylningar. Tyvärr är det ju inte lika för alla. I övrigt känner jag mig personligen inte särskilt drabbat av pandemin.

Han tror att pandemin gjort oss mer medvetna.

– Personligen tänker jag till när jag kommer alltför nära någon. Vi har nog lärt oss mycket och fått nya vanor; distansen är väl den tydligaste. Jag tvättar händerna betydligt oftare än tidigare.

Han vill åka utomlands så fort det känns säkert igen.

– Vi trivs i Grekland, min familj. Och jag gillar att spela golf; det har jag i och för sig kunnat göra här hemma ändå.

Men även om han inte drabbats så hårt av virus och pandemi så tänker han på de som gjort och gör det, direkt eller indirekt.

– Jag har tänkt mycket på min mor som snart är 90 år. Hon har hållit sig isolerad så länge. Så fantastisk duktiga hon och andra varit i det här, som legat lågt och kämpat på så länge, säger han.

Oliver Holmström, 19 år, Theodor Hansemon, 18 år, och Torre Rafael 19 år, samtliga fotbollsspelare.

De spelar alla i Gefle IF men har inte kunnat spela match under åtta månader. De är alla eniga om att det har varit det värsta under pandemin.

– Att inte få spela har varit jobbigt. Sen har vi haft skola hemifrån. Det har i och för sig funkat, men varit väldigt tråkigt, säger Oliver Holmström.

De säger att det de mest vill är att allt ska bli som vanligt igen, få en normal vardag.

– Jag saknar att inte kunna umgås med kompisar lika enkelt, säger Torre.

Oliver säger att han börjat kolla på resor utomlands.

– Det blir kanske Spanien. Men det blir tidigast nästa år.

– Jag skulle vilja göra en längre resa; till USA eller Thailand, säger Theodor.

– Okej, då säger väl jag Sydamerika då, säger Torre, men tillägger:

– Men mest vill jag bara spela fotboll. Det känns jobbigt att träna för match under åtta månader utan att få spela en enda.

Theodor tror att de får vänta en stund till på att få spela.

– Det här lär dröja en stund.

Oliver säger att det bara är att fortsätta tvätta händerna.

– Jag kommer att göra det oavsett. Det är det jag tar med mig ur det här. Hygien är jätteviktigt.

Noura Nasni, 14 år.

– Jag tycker det har varit tråkigt att inte ha kunnat resa. Det har varit värst, säger Noura Nasni.

Hon säger att hon inte tycker att hon eller hennes familj drabbats särskilt hårt.

– Vi har haft distansundervisning i skolan och det var jobbigt med det gick ändå bra.

Men pandemin har ändå funnits närvarandra i vardagen hela tiden.

– Jag har inte kunnat umgås med mina vänner som vanligt. Det jag mest längtar efter är att slippa tänka på risk för smittspridning, slippa tänka på att inte vara jättenära andra hela tiden.

Ändå tycker hon att pandemin litegrand förändrat hennes sätt att tänka.

– Det jag inte tänkte på innan så mycket är att saker som förändrar allt verkligen kan hända närsomhelst. Du kan faktiskt förlora människor du bryr dig om. Det är ju sånt man vet men aldrig tänker på på riktigt. Det är ändå viktigt att vi tar hänsyn och tar hand om varandra.