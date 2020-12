Stor intervju: Folkteaterns Gro Oskarson Kindstrand tar över som chef i en utmanande tid

Många utmaningar har Gro Oskarson Kindstrands företrädare som konstnärliga ledare på Folkteatern Gävleborg ställts inför. Mycket lärdom finns att hämta från hur dessa företrädare har tagit sig an de utmaningar som nu blir hennes att hantera. Men hon är ensam om att ta över den konstnärliga ledningen för en teater som inte får spela.

Det är en utmaning som är unik för denna märkliga tid.

Vi pratar först om det tråkiga, konstaterar jag när samtalet direkt går över till pandemin och det enorma avbräck som kulturlivet och scenkonsten har utsatts för allt sedan i våras.

Gro Oskarson Kindstrand nekar inte till att scenkonsten just nu befinner sig i en omöjlig situation, men hon ser med tillförsikt på framtiden och tror att scenkonsten kan återhämta sig igen när publiken väl kan släppas in i salongerna, tror inte att skadorna som uppstått under pandemin är av ett permanent slag.

– Jag tror att det finns en enorm längtan efter det fysiska mötet när vi kan möta vår publik igen. En gemensam erfarenhet i rummet som människor saknar.

Jag för in tanken i samtalet om hålen i skattkistorna, hur även offentligt finansierade kulturinstitutioner på sikt kan drabbas av en kraftigt försämrad samhällsekonomi som stryper anslagen. Gro Oskarson Kindstrand menar att det är för tidigt att säga vad en sådan eventuell åtstramning kan innebära för en institution som Folkteatern, men att det hittills inte har kommit några sådana signaler och att det i så fall blir frågan om ett skifte i en större nationell kulturpolitik.

Kan en svår period i samhället som pandemin har varit öka intresset för det ni gör på Folkteatern?

– Kulturen och teatern har en stor roll när människors erfarenheter ska bearbetas. Där har teatern en roll att spela. Hur dessa berättelser kommer att se ut behöver inte alltid vara så självklart. Det är egentligen en hisnande erfarenhet som vi har varit med om och visst kommer den att på olika sätt att speglas inom teatern.

Gro Oskarson Kindstrand är ny som konstnärlig ledare, men hon är inte ny på Folkteatern. Hon har arbetat mer i bakgrunden under flera år, bland annat som dramaturg, och det är ett slags förvaltande konstnärlig ledning som man får intryck av när hon berättar om framtidsarbetet i teaterhuset. Idéer som redan finns ska fördjupas, inte ersättas av nya.

– Jag vill verkligen understryka att det skifte som nu görs inte är ett starkt avbrott från tidigare ordning, vi vänder inte upp och ner på alltihopa, utan vi fortsätter att arbete på det sätt som vi har gjort länge nu med ett gemensamt utforskande tillsammans med teaterns personal. Det är ett levande samtal som ska fortsätta.

På många sätt är redan de rörelser som hon vill se igångsatta, redan innan hon formellt tar vid som ledare nästa år. Hon väntar barn och ska vara föräldraledig en period, men processerna med att knyta nya konstnärliga samarbeten till teatern är redan igång och kommer att rulla på under hennes frånvaro. Folkteatern har gått ut brett och efterlyst nya, mer långvariga samarbeten med all slags personal inom teatern. Det långvariga har varit ett starkt önskemål inifrån huset, att Folkteatern ska vara en motvikt till ett kulturliv som har gått mot allt kortare projekt, med teaterarbetarna som ett slags kulturnomader som drar över Sverige och knappt hinner slå ner bopålarna förrän det är dags att dra vidare.

Vanligast när konstnärliga ledare utses är att det kommer in en regissör eller dramatiker som sätter sin prägel på en verksamhet. Då blir det också naturligt att regissören blir ett slags ansikte utåt för teatern under dessa år, som Michael Cocke var eller, för att lyfta blicken från teatervärlden, Jaime Martín har varit för Gävle Symfoniorkester. Gro Oskarson Kindstrand kommer att vara ett annat slags konstnärlig ledare.

– Min roll, tillsammans med andra nyckelfunktioner på teatern, är att ha ett perspektiv som ser till de längre bågarna, ett fågelperspektiv som ser till sådant som vilka former som de konstnärliga beslut som tas får, hur vi möter publiken och se till vilka samtal som vi behöver ge utrymme.

Folkteaterns trogna publik känner redan Gro Oskarson Kindstrand vid det här laget. Även om hon inte står på scenen eller regisserar, har hon haft en synlig roll utåt i den publikverksamhet som omgärdar föreställningarna. För dem som inte har följt Folkteatern på så nära håll, kanske efternamnen är det första som lyste upp när nyheten släpptes i somras om att Gro Oskarson Kindstrand tar ett kliv framåt på Folkteatern.

Hennes far är Peter Oskarson, som på 1980-talet tog Folkteatern till Gävle och skapade rubriker med storsatsningar som nådde från provinsen ända till huvudstaden och som gjorde ett besök till Gävle ett måste för teaterintresserade runt om i landet. Hennes mor är Gunilla Kindstrand, tidigare kulturredaktör på denna tidning, senare kulturchef för hela den koncern som Gefle Dagblad då ingick i och ett välbekant ansikte från tv-rutan och kulturens debattscener.

Två efternamn som det kanske inte är så lätt att bära med sig.

Hur har du påverkats av att växa upp i en teaterfamilj?

– Självklart har det varit betydelsefullt, jag har fått med mig referensramar och verktyg, jag ska inte sticka under stol med att det har varit så. Ändå har teatern för mig varit ett tydligt val. Jag känner att det har varit mitt val att göra. Det är inte så att jag alltid har tänkt att det är teatern som jag ska arbeta med.

Det var när hon arbetade på Orionteatern i Stockholm som hon bestämde sig för att satsa helhjärtat på teatern. Vi pratar lite om livsval, att visst kan man säga att det var ett slags livsval som hon gjorde, men att det inte behöver betyda att hon kommer att stanna kvar inom teatern hela yrkeslivet.

Min drivkraft har varit att hitta sätt att nå fram till publikmöten och forum för samtal med publiken.

Mötet mellan den kreativa processen och publiken var det som fick Gro Oskarson Kindstrand att på allvar fastna för teatern. Kanske är det så hennes tankar om sin roll som konstnärlig ledare kan sammanfattas, tänker jag. Som att hon står i dörren in till salongen och har ena foten inne hos ensemblen och regissören, den andra ute hos publiken som ska till att gå in.

– Min drivkraft har varit att hitta sätt att nå fram till publikmöten och forum för samtal med publiken. Det otroligt komplexa system som teatern är har fascinerat mig och jag har varit intresserad av hur de konstnärliga visionerna till slut möter publiken.

Mitt intryck är att det är en mycket större sak utanför teatern än innanför väggarna att Peter Oskarsons dotter tar över som konstnärlig ledare. Inne på teatern är hon bara Gro sedan många år tillbaka, för den mer förströdda betraktaren utanför huset är det namnet Oskarson som märks mest.

– Det har påverkat mig på ett sätt som kanske är omedvetet och svårt att sätta fingret på. Det finns ett väldigt starkt arv på Folkteatern. Peter har startat och drivit den här teatern och återkommit som gästande regissör. Båda mina föräldrar har varit tongivande namn i den här regionen, så det vore löjligt att påstå att det inte är något som jag måste förhålla mig till. Men jag har inte upplevt att det har påverkat mig negativt på ett sätt som man kanske kan vara rädd för, som i den auktoritet jag har eller i de konstnärliga samtal som jag för med kolleger. Folkteatern har också andra arv som lever starkt kvar, som Michael Cockes två perioder som konstnärlig ledare.

Under samtalet återkommer Gro Oskarson Kindstrand vid ett par tillfällen till att Folkteatern är Gävleborgs teater, inte bara Gävles. Som när jag frågar om hennes syn på kulturstaden Gävle och hur dagens Folkteatern ska förhålla sig till jämförelsen med 1980-talets teater, när förutsättningarna såg helt annorlunda ut. I Gävle förknippar många Folkteatern med storsatsningar i Gasklockorna som “Faust”, men Folkteatern är lika mycket om inte mer en bygdegård i Hälsingland.

Folkteatern har jobbat målmedvetet för att rötterna i Gävleborg ska sitta hårt och djupt. Rötterna finns i den kontakt som de har skapat med sin publik, där många går på allt bara för att det är Folkteatern som spelar det, även om de kanske egentligen inte är så intresserad av – som nu senast, för att ta ett exempel – tysk fars. Men rötterna finns också i valen av vilka berättelser som de väljer ut att föra till scenen i just Gävleborg.

I samtalet jämför jag med hur dagens popartister arbetar jämfört med för ett par decennier sedan. Då släpptes det en cd-skiva med några års mellanrum, däremellan tystnad, medan det i dag krävs och finns möjlighet till en kontinuerlig dialog mellan artist och fans som gör banden starkare. För de teatrar som inte har varit lika framgångsrika i att knyta dessa band har 2020 varit ett ännu mer traumatiskt år. Den tomma salongen har riskerat att bli ett vakuum.

– Vi har hela tiden arbetat nära vår publik i ett pågående samtal, så vi har inte behövt omvärdera hela vår publikrelation nu under pandemin när vi inte har kunnat möta publiken på samma sätt som vi är vana vid.

“Publiken” är nog det ord förutom de allra mest vanliga som Gro Oskarson Kindstrand använder sig oftast av i vårt samtal. Det är för publiken som de finns till.

– Vi har en publikrelation som man måste vara ödmjuk inför, inte ta för given och inte sluta odla. Jag känner en stor och djup respekt för det engagemang som vår publik visar. Det finns en del av publiken som har följt oss i snart 40 år.

Och så, efter en liten tystnad, som om hon slås av insikten.

– Vilken ära det är att de har gjort det!