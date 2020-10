Stor intervju med Oskar Lindblom: ”Kunde knappt röra mig, knappt andas”

I december 2019 släpptes bomben som vände upp och ned på hela hockeyvärlden, men framförallt Oskar Lindblom och Alma Lindqvists liv. Knölen på Oskars revben som upptäckts var den ovanliga skelettcancerformen Ewings sarkom.

Istället för att få sitt stora genombrott i NHL, som förre Brynäsforwarden var på väg mot, tog karriären en ovälkommen paus. Nu väntade operation och cellgiftsbehandling.

Över en natt blev Oskar känd på ett sätt han kanske inte riktigt räknat med.

– Jag är ganska chill med allt. Jag bryr mig inte så jättemycket om det runtom. Nu blev det uppmärksammat på ett sätt som jag inte var beredd på. Att få support från vänner och familj, visst. Men även från såna man inte känner. Det hade jag inte förväntat mig, säger Oskar när vi ses en dag i slutet av oktober.

– Den första veckan var riktigt tuff att ta sig igenom men när det kommer styrkekramar från alla möjliga håll hjälpte det så klart.

Strax efter sjukdomsbeskedet spelade Philadelphia Flyers hemma i Wells Fargo Center och även om Oskar inte spelade, var han på plats. Vilket så klart uppmärksammades. 20 000 personer ställde sig upp för en stående ovation till killen från Hille.

– Det var lite svårt att ta in det just då. Att alla står upp för mig.

– Det var helt sjukt faktiskt, att få se det live när alla ställer sig upp och alla börjar klappa händerna. Helt sjukt, säger flickvännen Alma och bara skakar på huvudet.

– Nu när man ser klippet i efterhand och ser sig själv känns det inte som att det har hänt. Det var coolt att få uppleva det. Nu visste man inte vart man skulle ta vägen. Det är en sak att ha en kamera på sig i några sekunder men nu blev det 30–40 sekunder, säger Oskar.

Se hyllningen här:

Samma sak hände på Hovet i Stockholm när Brynäs mötte Djurgården 17 december. 8 000 personer ställde sig upp för att hylla en före detta Brynässpelare. En fint kvitto på hur hockeyfamiljen sluter sig samman när något oväntat drabbar den.

– Precis. Det positiva i att det blev så pass stort är att man kan ändå sprida ett budskap. Ett företag i Philadelphia tryckte upp en massa tröjor och skänkte intäkterna till cancerforskning. Så det har ändå varit mycket positivt i det negativa. Att försöka uppmärksamma och hjälpa de som inte har det så bra annars.

Sen när jag vaknade upp så kände jag bara, nej men jag kan inte ens röra mig. Jag kunde knappt andas.

Hashtaggen #OskarStrong syntes överallt på sociala medier. Alla stora NHL-stjärnor sågs med en sådan t-shirt på sig. Stödet visste inga gränser.

"Over there" är Oskar känd som killen som alltid har ett leende på läpparna, "the guy who always smiles".

Hur var det när det var som tuffast? Måste man alltid vara Oskar Strong eller ville man bara gräva ned sig vissa dagar?

– Det är många gånger man inte mått jättebra, men samtidigt, vad kan jag göra? Det är som det är och jag var tvungen att kriga mig igenom detta. Det är alltid enklare om man är positiv även om det inte är så enkelt.

– Jag sa direkt till familjen också, inget negativt prat nu. Om vi håller det positivt så kommer det vara enklare.

Alma bryter in:

– Du har ju verkligen levt upp till den hashtaggen. Du har varit otroligt stark även om du mått skit.

Oskar funderar lite och berättar att stödet på just sociala medier varit enormt.

– De gånger man la ut nåt på Instagram, oavsett om man hade tränat eller varit ute och gått började folk skriva till mig direkt. Att man hjälpte andra att vara starka och positiva. Då fick man lite extra push i det hela. Jag har försökt hitta småsaker som hjälpt.

En operation har han gått igenom, där en bit av ett revben plockats bort.

– Man visste inte riktigt hur det skulle gå till, så jag rullade in där och tänkte att det här går väl bra. Men sen när jag vaknade upp så kände jag bara, nej men jag kan inte ens röra mig. Jag kunde knappt andas.

Efter en oviss väntan för Alma och en släkting till familjen som bor i New York men som kört till Philadelphia, fick de sju timmar senare äntligen träffa en omtöcknad Oskar. Och relativt snabbt påbörjades vägen tillbaka.

– Sjuksköterskan kom och väckte honom 04.30 och såg till att han kom upp och rörde på sig. Då syntes det på dig att det knappt skulle gå, säger Alma.

– De fick dra mig upp ur sängen och så gick jag kanske 15 meter, sen kände jag att jag var tvungen att vända.

Oskars ena lunga punkterades medvetet för att minimera risken för skador på den under operationen. Det gjorde att han även fick träna upp sin lungkapacitet igen.

– Han fick sitta och andas i nåt sorts rör. Men det gick ju bra. Och vi är väldigt tacksamma för sjukvården i "Philly". Sjukhuset Oskar låg på är ett av de bästa i hela USA, säger Alma.

När operationen var avklarad väntade en period med cellgifter. Och enligt tradition ringer man i en klocka när man klarat av sin sista behandling. Den 2 juli var det Oskars tur att göra det. Och då möttes han av massvis med personal på sjukhuset.

– Det förväntade jag mig faktiskt inte! Jag trodde kanske nån skulle säga hej då.

Här kan du se när Oskar ringer i klockan:

Medan Alma flög hem till Sverige i förtid dröjde det några veckor innan Oskar följde efter. Totalt blev det tre veckor på hemmaplan innan han vände tillbaka för att eventuellt göra en sensationellt tidig comeback efter allt som hänt.

NHL hade återupptagit säsongen och Flyers var i slutspel mot New York Islanders.

– Direkt när jag kom dit var jag med på uppvärmningen och då hade jag bara kört en isträning innan. Sedan fick vi två skadade i match fem och då hade jag på känn, nu kommer de fråga om jag kan.

Så blev det också. Oskar Lindblom fick äntligen spela hockey igen.

– Först var målet att vara med på campen som brukar starta i september. Nu blev det ett slutspel (ett rejält försenat sådant) istället men det var ju lite "same same". Det var kul att vara med, samtidigt skumt att spela utan publik.

Nu är vardagen åter i Oskars och Almas liv. I dagsläget väntar de på att få flytta in i sin nya lägenhet de köpt hemma i Gävle. Det som kommer vara basen här hemma i väntan på en ny NHL-säsong.

Trots att livet återgått till någorlunda normalt dröjer det några år innan alla sjukhusbesök är helt färdiga.

Oskar måste fortfarande gå på kontroller för att se att cancern inte kommit tillbaka.

– Det är fem år innan man är "helt klar". Under det första året är det kontroll var tredje månad, sen ökas det på med var fjärde månad, var sjätte osv. Klart det är lite småjobbigt att åka in och kolla men bättre det än att man går runt och har det igen.

– Sist såg det ju bra ut så vi hoppas att det fortsätter så, säger Oskar.

– Klart det är läskigt att tänka på det, samtidigt kan man inte gå och ödsla tid på sånt man inte kan påverka, säger Alma.

– Vi försöker leva i nuet, säger Oskar.

Det spelar ingen roll var vi spelar match, nog står det Flyersfans på läktarna. Det är lite som med Brynäs, ett lag som varit med länge och som har mycket fans sedan förr.

Nu när duon är på hemmaplan och Oskar inte spelar någon hockey så passar han på att titta på en del hockey istället. Häromsistens var han på Testebo och kikade på storebror Marcus som nu spelar i Strömsbro.

Det är rejäla kontraster från att få stående ovationer från 20 000 personer till att sitta på ett sittunderlag på Testebo!

– Det är så kallt där! Man får passa på nu när man är hemma under hösten. Det är man ju aldrig annars. Och jag hade inte sett Marcus spela på jag vet inte hur många år. Kul att få se honom live och att kunna vara hemma och ha det ganska avslappnat.

– När man är hemma på somrarna är det ganska mycket spring och man måste hinna med allt. Nu kan man gå med lillebror Linus och pappa och kika på hockey.

17-årige Linus som för tillfället vräker in poäng i Brynäs J18 och som är en reslig pjäs med sina 191 cm och 90 kg.

– Han är ju större än både mig och Marcus! Samma sak där, kul att vara hemma och ge honom lite feedback.

I och med coronapandemin är tanken i nuläget att NHL ska dra igång i januari. Med Oskar Lindblom på plats, så klart. Han skrev ett nytt treårskontrakt med Philadelphia Flyers under sommaren.

– Det var skönt. Båda parter kände att det var en bra deal, samtidigt vet jag inte riktigt var jag kommer stå när allt drar igång igen. Förhoppningsvis är jag samma spelare som jag var innan jag blev sjuk.

– Men att skriva tre år visar att de litar på mig och gör att jag har en trygghet. Att jag kan ta det i min takt och inte stressa. Klart att jag vill vara bra, men behöver inte ha någon panik.

Inte minst har han fått stort förtroende från tränaren Alain Vigneault som kom från New York Rangers inför fjolårssäsongen. Inte bara sportsligt, han har även varit djupt berörd kring Oskars sjukdom.

Han verkar oerhört sympatisk?

– Väldigt, han har nästan varit gråtfärdig i vissa intervjuer, säger Alma.

– Verkligen. Och redan i början av säsongen gav han mig chansen hela tiden. Han gillar mig och jag gillar honom. Det har varit fint att se honom prata gott om mig, säger Oskar.

– Det måste vi säga, att hela organisationen i Flyers har varit helt fantastiska mot oss. Ett otroligt stöd från alla. Vad vi än behövde så var det bara att säga till, för då fixade man det. Det är vi jättetacksamma för, säger Alma.

Ingen av de två har något emot att stanna i Philadelphia heller.

– Vi trivs bättre och bättre för varje dag och det är där vi vill vara, säger Alma och får medhåll av Oskar.

Tre halvsnabba med Oskar Lindblom

Bäst i NHL?

– Sidney Crosby har vunnit mycket så han är i en egen klass. Men Connor McDavid är så sjukt bra. Det går så fort och han har sån kontroll på allting. Det är få som kan kontrollera farten och allt runtom som han gör. Det är coolt att möta såna spelare. Samma med Nate MacKinnon, det går så jäkla fort.

– Nu börjar man bli van, men jag minns bland de första matcherna så mötte vi Pittsburgh. Vi skulle teka och Crosby skulle ta den och så var Yevgeni Malkin bredvid. Då kände man att, shit det här är hur stort som helst!

Häftigaste arenan?

– Alltså, det är coolt att spela i Madison Square Garden, coolt att spela i New York. Men den match jag minns mest var under mitt andra år när vi var i Las Vegas. Det var året efter Vegas hade varit i final (mot Washington Capitals) och det var ett sånt fruktansvärt tryck. Jag har nog aldrig varit med om en så högljudd arena nånsin.

– Det som är häftigt är att Flyers har fans överallt. Det spelar ingen roll var vi spelar match, nog står det Flyersfans på läktarna. Det är lite som med Brynäs, ett lag som varit med länge och som har mycket fans sedan förr.

Att det är så många Brynäsare i NHL

– Det är kul att prata om det med folk där borta som undrar hur man tränar på sommaren. Då brukar man rabbla upp vilka man kör med hemma och då inser man hur otroligt många det är som kommer från Gävle. Och det är ju inga dussinlirare heller. "Markan" hade ett svinbra år, "Bäckis" har varit bra hur många år som helst. Lika Elias Lindholm. Det är så många.

– Det är kul att bara att kolla på mig, Lucas Carlsson och Jonas Johansson. Vi spelade i samma lag (Hille/Åbyggeby IK) när vi var yngre och nu är vi alla tre där borta.

Fakta Oskar Lindblom

Familj: Flickvännen Alma, taxen Tage, mamma Anneli, pappa Johan, storebror Marcus, lillebror Linus.

Född: 15 augusti 1996, Gävle.

Moderklubb: Hille/Åbyggeby IK.

Längd/vikt: 187 cm/87 kg.

Klubbfattning: Vänster.

Matcher/poäng SHL: 141/87 (38+49).

Matcher/poäng NHL: 134/57 (30+27).

Kontrakt med Flyers: 22/23

Meriter: SM-silver med Brynäs 2017, årets forward i SHL 2017, J18 SM-guld med Brynäs 2013.