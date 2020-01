STOR LISTA: Folkfesterna, evenemangen och konserterna att se fram emot i Gävle och Sandviken 2020

MÅNDAG 6 JANUARI

Gävle Jazz Club: Trettondagsjazzen, Gävle Konserthus, 13.30.

ONSDAG 15 JANUARI

Gasta med Johan Glans, Hits For You, Gävle, 18.00.

FREDAG 17 JANUARI

Fredrik Lindström: “Mänskligheten - föreställningen om oss själva”, Gävle Konserthus, 17.30 och 20.00.

LÖRDAG 18 JANUARI

Premiär: Lyriska sällskapets “La Cage Aux Folles” i regi av Lars-Åke “Babsan” Wilhelmsson, Stora Gasklockan, Gävle, 18.00.

Minneskonsert med solist Victor Silverstone och dirigent Glenn Mossop, Sandvikens kyrka, 18.00.

ONSDAG 22 JANUARI

Gasta: Lena Frisk, Hits For You, Gävle, 18.00.

FREDAG 24 JANUARI

Opening Night: Club Steam med live av Ereb Altor (Gävle), Hladomrak (Stockholm) och DJ Sungen, Vou/Five nattklubb, Gävle, 21.30-03.00.

ONSDAG 29 JANUARI

Gasta: John Houdi och Therese Sandin, Hits For You, Gävle, 18.00.

Gävle Jazz Club: Kristin Amparo och Lilla trion, Gävle konserthus, 19.00.

TORSDAG 30 JANUARI

Ryska klassiker, Gävle Konserthus, 19.00.

Man får väl ställa upp - glesbygdsfars av Adde Malmberg, Teatern, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

FREDAG 31 JANUARI

Lisa Nilsson: Kvinnan som är jag, Gävle konserthus, 19.30.

LÖRDAG 1 FEBRUARI

Gushi - Parallela Universum, Gävle teater, 17.00.

“Det blir draaag” med karaktärer från Småstadsliv och bandet Blue Tattoo, Årsunda Strandbad, Sandviken, 18.00-01.00.

Bror Gunnar Jansson - exklusiv premiär för Sunnanängs livescen, Sunnanäng kulturgård, Sandviken, 19.00.

Melissa Horn, Gävle Konserthus, 19.30.

TISDAG 4 FEBRUARI

Mitt liv är ett skämt! Med Stephan Ahlgren, Gävle teater, 19.00.

ONSDAG 5 FEBRUARI

Gasta: Magnus Betnér och Christer Engqvist, Hits For You, Gävle, 18.00.

FREDAG 7 FEBRUARI

John Prine, Gävle konserthus, 19.30.

SÖNDAG 9 FEBRUARI

Gävle Gospel 2020 med Walter Owens (US), Ole Børud, Linda Børud Lindeh samt en masschoir med 400 körsångare, Gävle konserthus, 18.00.

ONSDAG 12 FEBRUARI

Gasta: Mikael Tornving och Gisela Zeime, Hits For You, Gävle, 18.00.

Om att våga flyga med Maria Lundqvist, Gävle teater, 19.00.

FREDAG 14 FEBRUARI

Oh, what a night! - Our greatest musical hits med Peter Johansson, Bruno Mitsogiannis, David Lindgren och Robert Rydberg, Göransson Arena, Sandviken.

Chen och Tjajkovskij, Gävle Konserthus, 19.00.

LÖRDAG 15 FEBRUARI

Bamse och Lova, Gävle konserthus, 14.00.

Alla hjärtans dag-rock med The Spunyboys (Frankrike), Mike Teardrop Trio (Sverige) och Wild Wax Combo (Danmark), Folkets hus, Järbo, 22-02.

SÖNDAG 16 FEBRUARI

Gävle Jazz Club: Sandviken Big Band med Sharon Dyall , Gävle konserthus, 14.00.

ONSDAG 19 FEBRUARI

Gasta: Elina du Rietz och Joacim Björkva, Hits For You, Gävle, 18.00.

Gävle Jazz Club: Erika Baier And The Business , Gävle konserthus, 19.00.

TORSDAG 20 FEBRUARI

Jill Johnson och Liz Rose, Gävle konserthus, 19.30.

FREDAG 21 FEBRUARI

Peter Carlsson och Kjell Gustavsson Rhytm & Blues Orchestra, Folkets hus, Sandviken, 19.00.

Extrakonsert: Miss Li, Gävle konserthus, 19.30.

LÖRDAG 22 FEBRUARI

Peter Carlsson och Kjell Gustavsson Rhytm & Blues Orchestra, Folkets hus, Sandviken, 16.00.

Local Heroes-galan, Gävle konserthus, 19.00.

SÖNDAG 23 FEBRUARI

Arvingarna 30 år - I takt med tiden, Gävle konserthus, 17.00.

ONSDAG 26 FEBRUARI

Gasta: Adde Malmberg och Pernilla Hammar, Hits For You, Gävle, 18.00.

Mikael Wiehe & Ebba Forsberg tolkar Dylan på svenska, Gävle Konserthus, 19.30.

FREDAG 28 FEBRUARI

Ken Ring - Tack för mig tour, Gävle Teater, 20.00.

The Ukulele Orchestra of Great Britain, Gävle Konserthus, 19.00.

Mustasch, Gasklockorna, Gävle, 21.00.

LÖRDAG 29 FEBRUARI.

Miriam Bryant, Gävle konserthus, 19.30.

Danny Saucedo: The Run(A)Way show, Monitor ERP Arena, Gävle, 20.00.

SÖNDAG 1 MARS

Grease på turné med Nöjesteatern i Malmö, Gävle konserthus, 14.00 och 18.30.

Evergreen - En hyllning till Barbara Streisand, Gävle teater, 15.00.

ONSDAG 4 MARS

Gasta: Mathias Heldevik och TBA, Hits For You, Gävle, 18.00.

Quilty, Gävle konserthus, 19.00.

TORSDAG 5 MARS

Made for U.K. med Viktoria Mullova, Gävle Konserthus, 19.00.

Hits of the 60’s med Legenderna: Lennart Grahn, Svenne Hedlund, Clabbe af Geijerstam och Janne Önnerud, Teatern, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

FREDAG 6 MARS

Sissela Kyle: Etta på listan, Gävle teater, 17.00 och 19.30.

Småstadsliv går på krogen 2.0., Folkets Hus, Sandviken, 19.00.

LÖRDAG 7 MARS

Joel Alme, Kakel, Gävle konserthus, 21.00.

SÖNDAG 8 MARS

Jack Vreeswijk och Brolle Wallmark på gemensam turné runt om i landet med ”Visor & Grimascher” en hyllningsföreställning till Cornelis Vreeswijk, Gävle teater, 18.00.

ONSDAG 11 MARS

Gasta: Isak Jansson och Ola Aurell, Hits For You, Gävle, 18.00.

Världens Historia - den osminkade sanningen” med komikerduon Özz Nûjen och Måns Möller, Gävle Konserthus, 19.30.

TORSDAG 12 MARS

John Lundvik, Gävle konserthus, 19.00.

Fauna, Gävle teater, 19.00.

FREDAG 13 MARS

Men gud! Med Magnus Betnér som den allsmäktige i denna svenska adaption av Broadwayföreställningen “An Act Of God”, 19.00.

Gadd, hopp och kärlek med Eric Gadd, Kulturcentrum, Sandviken, 20.00.

LÖRDAG 14 MARS

20 år med Coffee Beans: En stund på jorden - återblickar och glädjekickar, Söders källa, Gävle, 15.00 och 18.30.

Ta det som en man med Hampus Nessvold, Gävle teater, 19.30.

Smith & Tell, Gävle konserthus, 19.30.

SÖNDAG 15 MARS

Bo Kaspers Orkester - Hjärtat håller takten, Gävle konserthus, 17.00.

ONSDAG 18 MARS

Gasta: Förfest med Järvheden, Hits For You, Gävle, 18.00.

Gävle Jazz Club: Terese Lien Evenstad Quartet, Gävle konserthus, 19.00.

FREDAG 20 MARS

Svenska kammarorkestern, Gävle Konserthus, 19.00.

LÖRDAG 21 MARS

Hyllningskonsert till Björn Afzelius: “Sång till friheten” med Mikael “Nord” Andersson, Göran “Guran” Blomgren och Olle Nyberg, Gävle teater, 18.00.

Miss Li, Gävle konserthus, 19.30.

ONSDAG 25 MARS

Gasta: English Night with Greg Poehler, Wayne Mazadza, TBA och MC Jonathan Rollins, Hits For You, Gävle, 18.00.

Hundcoach - föreläsning med Fredrik Steen, Folkets Hus, Sandviken, 18.30.

Extraföreställning: Johanna Nordström - “Ring polisen!”, Gävle teater, 19.00.

TORSDAG 26 MARS

Johanna Nordström - “Ring polisen!”, Gävle teater, 19.00.

LÖRDAG 28 MARS

Club 40, Folkets hus, Sandviken, 19.00.

Extraföreställning: Thank You For The Music med Gunilla Backman, Kalle Moraeus och Johan Boding, Gävle Konserthus, 19.30.

SÖNDAG 29 MARS

Imagine Sweden Gävleborg - deltävling 1, Söders Källa, Gävle.

Nordman, Gävle konserthus.

ONSDAG 1 APRIL

Gasta: Emma Knyckare och Ina Lundström, Hits For You, Gävle, 18.00.

TORSDAG 2 APRIL

Mycket Mozart, Gävle Konserthus, 19.00.

Engel - Marta & Kim, Gävle teater, 19.00.

LÖRDAG 4 APRIL

Queen of fucking everything - Solo med Jonas Gardell, Gävle teater, 19.00.

SÖNDAG 5 APRIL

”Så funkar det – The Show” med Anders och Måns, Gävle teater, 17.00.

ONSDAG 8 APRIL

Gasta: Kodjo Akolor och Stefan Söderblom, Hits For You, Gävle, 18.00.

Flamingokvintetten - 60-årsjubiléet, The Farewell Tour, Folkets hus, Sandviken, 19.30.

FREDAG 10 APRIL

Magnus Carlsson - Från Barbados till Gamla Stan, Gävle, 19.30.

LÖRDAG 11 APRIL

Påskpunk - festival med tema trallpunk: Världen Brinner (Sthlm), Björnarna (Uppsala), Sardo Numspa (Helsingborg), N:a Hospitalet (Luleå), Gaspiller (Falun), Slaveriet (Mariestad), Pastoratet (Skövde/Tidaholm), Kardborrebandet (Falköping), Gubbjävlar (Sandviken), Drömsemestern (Falun/Borlänge), Skrammel (Västervik), Borgerlig Begravning (Sthlm) samt vispunkaren Von Bacchi, Folkets hus, Hofors, 16-02.

Tillbaka till 80-talet med Kee Marcello (Europe) Anne-Lie Rydé, Tommy Ekman (Style), Suzzie Tapper, Sha-Boom och Kurt från Return, Gävle konserthus, 19.00.

SÖNDAG 12 APRIL

Babblarna - Andra musikalen, Gävle konserthus, 14.00.

TISDAG 14 APRIL

Molly Sandén, Gävle konserthus, 20.30.

ONSDAG 15 APRIL

Gasta: David Sundin och Stephan Ahlgren, Hits For You, Gävle, 18.00.

Gävle Jazz Club: Birds Nest med Amanda Sedgwick, Gävle konserthus, 19.00.

FREDAG 17 APRIL

Bo Linde med Stalheim, Gävle Konserthus, 19.00.

LÖRDAG 18 APRIL

Abborn Generation ABBA, Gävle Konserthus, 19.30.

SÖNDAG 19 APRIL

Kings of rock n roll, med Jerry “Lee” Carlson, Henrik “Elvis” Åberg, gäst från USA med flera, Gävle konserthus.

TISDAG 21 APRIL

Mia Törnblom, Centralteatern, Gävle, 18.00.

Mamma ljuger - Sanningen om din uppväxt, humorföreställning med Jan Bylund och Mattias Lundberg, Gävle teater, 19.00.

ONSDAG 22 APRIL

Gasta: Tora Larsson och Elvira Lander samt TBA, Hits For You, Gävle, 18.00.

FREDAG 24 APRIL

Sandvikens dryckesfestival, Göransson Arena, Sandviken, 15.00.

Tommy Körberg och Bohuslän Big Band, Gävle konserthus, 20.00.

Uppvigling & Förledande av ungdom med Simon Gärdenfors och Anton Magnusson, hemlig plats, Gävle.

LÖRDAG 25 APRIL

Gefle Skivmässa. Livemusik med Green Leaf, Skraeckodlan, Besvärjelsen, Children of the sun, livepodd med Henke Brannerydh från Rockpodden med flera, Gasklockorna, Gävle, 12.00.

Pettson och Findus - Rävjakten, Centralteatern, Gävle, 13.00.

Sandvikens dryckesfestival, Göransson Arena, Sandviken, 13-21.

Isak Danielson, Gävle konserthus, 19.30.

SÖNDAG 26 APRIL

Gävle Jazz Club: Champian Fulton Trio, Gävle konserthus, 14.00.

TISDAG 28 APRIL

Gabriel - finsk teater, Gävle teater, 19.00.

ONSDAG 29 APRIL

Gasta: Marika Carlsson och Tobias Erehed, Hits For You, Gävle, 18.00.

FREDAG 1 MAJ

Jonathan Johansson, Kakel, Gävle konserthus, 21.00.

ONSDAG 6 MAJ

Gasta: Zinat Pirzadeh och Tobbe Ström, Hits For You, Gävle, 18.00.

TORSDAG 7 MAJ

Tonkaskader från öst med Valeriy Sokolov, violin och GSO, Gävle Konserthus, 19.00.

LÖRDAG 9 MAJ

Livepartaj med Ebba Gold, Gul Front, Duo Jag, 2 blyga läppar med flera, Göransson Arena, Sandviken.

SÖNDAG 10 MAJ

Human in balance, kompaniet Don Gnu, Gävle teater, 16.00.

Di Leva och Sandvikens symfoniorkester: En kväll i kosmos, Gävle konserthus, 18.00.

ONSDAG 13 MAJ

Gasta: Nisse Hallberg och Johannes Finnl, Hits For You, Gävle, 18.00.

LÖRDAG 16 MAJ

Johnossi, Gasklockorna, Gävle, 21.00.

ONSDAG 20 MAJ

Gasta: Jakob Öqvist och Martin Johansson, Hits For You, Gävle, 18.00.

ONSDAG 20 MAJ-SÖNDAG 24 MAJ

Imagine Sweden - Riksfinal, Gävle konserthus.

LÖRDAG 30 MAJ

Bryan Ferry, Furuviksparken, Gävle, 20.00.

FREDAG 12 JUNI-LÖRDAG 13 JUNI

Scandinavia Electronic Festival 2020 - Return of the dragon, Dragon Gate, Älvkarleby.

ONSDAG 8 JULI

Avantasia – 20-årsjubileumsshow, Gasklockorna, Gävle, 18.30.

TORSDAG 9 JULI-LÖRDAG 11 JULI

Gefle Metal Festival, Gasklockorna, Gävle.

LÖRDAG 18 JULI

Ace Frehley (känd som legendarisk gitarrist från Kiss), Furuviksparken, Gävle, 20.00.

SÖNDAG 26 JULI

Lars Winnerbäck, Furuviksparken, Gävle, 20.00.

FREDAG 21 AUGUSTI

Diggiloo-turnén 2020 med Theoz, Sanne Salomonsen, David Lindgren, Mariette, Frida Öhrn, Tommy Nilsson, med flera, Strömvallen, Gävle, 19.00.

LÖRDAG 12 SEPTEMBER

Annika Norlin (Säkert) möter Gävle symfoniorkester, Gävle konserthus, 19.00.

LÖRDAG 19 SEPTEMBER

Raw Comedy Club på turné med Özz Nûjen, Måns Möller, Petrina Solange, Johanna Wagrell, Messiah Hallberg, Josefin Sonck och Nisse Hallberg, Gävle konserthus, 21.00.

TORSDAG 15 OKTOBER

David Sundin: Nya svenska ord, Gävle teater, 20.00.

LÖRDAG 17 OKTOBER

Från Broadway till Duvemåla, Gävle konserthus, 19.30.

SÖNDAG 18 OKTOBER

Pernilla Wahlgren har hybris, Gävle konserthus, 15.30 och 19.00.

SÖNDAG 25 OKTOBER

Sune - Ensam hemma, Gävle konserthus.

FREDAG 13 NOVEMBER

Creedence Tribute "Rockin All Over The World Tour”, Gävle konserthus, 19.30.

SÖNDAG 29 NOVEMBER

Familjemusikalen Trazan & Banarne -Banankontakt - Lasse Åberg firar 80 år och Electric Banana Band 40 år, Gävle konserthus, 14.00 och 17.30.