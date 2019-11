Stor publiksuccé för Mozarts ”Requiem” i Heliga Trefaldighets kyrka – många fick vända i dörren

Det var första gången på över 25 år i denna kyrka, en händelse som lockade så stor publik att alla inte fick plats. Kyrkan rymmer minst 600 personer och det blev helt fullsatt med publik både på körläktaren och invid orkestern.

Mozart komponerade sitt requiem i slutet av sitt liv, 1791. Detta hans sista verk var en beställning av den österrikiske greven och amatörmusikern Franz von Walsegg, till årsdagen av hans unga hustru Annas död. Mozart hann själv avlida innan arbetet var färdigt och det slutfördes av andra tonsättare, bland andra Mozarts elev Franz Xaver Süssmayr.

Heliga Trefaldighets Vokalensemble, musiker ur Gävle symfoniorkester och fyra framstående sångsolister ur bland annat Radiokören, allt under ledning av Marcus Edgar, bjöd på en tolkning som var konstnärligt fullödig in i minsta detalj.

Den värdiga inledningen med mycket vackert solo av sopranen Maria Keohane följdes av klangliga lyft i det tunga, som skikt av genombrutna skyar. Basarnas tyngd i ett dramatiskt ”Kyrie” och det extatiska tempot (kanske lite för snabbt där trots allt) i ”Dies Irae”, temperamentsfulla solistinsatser och svängiga körpartier, allt var en färgsprakande rörelse fram mot den stilla inandning som föregår den mycket vackra ”Lacrimosa”-satsen.

Efter det blev lättheten större, känslan av ljus bröt igenom i enlighet med textens rörelse från domedag till evig frid. Genom hela verket stod de perfekta satsslutens tydliga pauser som pelare i en katedral av himmelskt färgat ljus. Inte undra på att publiken ropade bravo, reste sig upp och applåderar länge.

Konserten inleddes med ett par kortare verk. Först marschen ur ”Music for the funeral of Queen Mary” av Henry Purcell, komponerad 1695. Trumslagare och fyra bleckblåsare kom skridande nerför mittgången medan de spelade, stämningsfullt och stiligt.

Därpå Arvo Pärts ”Cantus in memoriam Benjamin Britten”från 1977. Ett av Pärts mest populära stycken, i den av honom uppfunna tintinnabuli-stil som baseras på tidig sakral vokalmusik. Svala klockklanger växte till en hel rymd av klang i vilken en enkel melodi upprepades, som höstlöv som faller, som snö och minnen och tid.

MUSIK

Mozarts Requiem

Heliga Trefaldighets kyrka, 3/11

Medverkande:

Maria Keohane, sopran

Mia Lundell Klein, alt

Niklas Engquist, tenor

Patrik Sandin, bas

Heliga Trefaldighets Vokalensemble

Musiker ur Gävle Symfoniorkester

Marcus Edgar, dirigent

Program:

Henry Purcell - Marsch ur Music for the Funeral of Queen Mary

Arvo Pärt - Cantus in memoriam Benjamin Britten

Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem