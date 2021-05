Stor satsning på att stoppa mäns våld mot kvinnor – Gävle kommun startar ny stödenhet

Den nya enheten Våld i nära relationer startar den 15 september i Gävle. Tanken är att samla all kompetens under ett tak för att underlätta för de utsatta kvinnor som söker hjälp. Enheten ska bland erbjuda olika typer av stöd som samtal, behandling och skyddat boende för vuxna och barn. Alla insatser ska dessutom vara individanpassade.

– Vi har pratat om det här i flera år. Nu äntligen blir det av, säger Lena Hörnell, kontorschef på Välfärd Gävle.

Antalet hjälpsökande personer som befinner sig i en våldsam relation har mer än fördubblats under förra året. 2019 fick socialtjänsten i Gävle in 47 ansökningar från kvinnor som behövde hjälp, under 2020 hade antalet ökat till 116.

– Vi ser att människor söker hjälp i större utsträckning och det behovet vill vi kunna möta, säger Lena Hörnell.

Genom den nya enheten hoppas de kunna ge ett tydligare och mer sammanhållet stöd.

I dag funkar det så att att de utsatta kvinnorna (ja, det är främst kvinnor) måste söka hjälp på flera olika kommunala enheter och ha kontakt med flera olika handläggare.

– Många kvinnor tycker att det är jobbigt att behöva berätta sin historia flera gånger. På den nya enheten samlar vi de olika funktionerna så att man inte ska behöva ha flera olika handläggare på olika enheter, säger Lena Hörnell.

19 anställda med specialkompetens kommer att arbeta enbart med de här frågorna. Och satsningen kommer inte att kosta kommunen mer pengar. Det handlar bara om en omorganisation och ett nytt arbetssätt.

– Vi har tittat på hur många som jobbar i dag med målgruppen och utgått från statistiken. Sedan har vi omfördelat våra resurser utifrån det, säger Lena Hörnell.

Den nya enheten kommer att jobba tillsammans med polisen och kvinnojouren.

– Inför starten har vi träffat kvinnojouren Blåklockan och mansjouren Stickan för att inhämta synpunkter och informera om hur vi tänker utveckla verksamheten. De tycker att det här är jättebra.

Välfärd Gävle har även frågat hjälpsökande om de varit nöjda med stödet, vad de saknat och vad som hade kunnat göras annorlunda.

– Många saknade att möta personal med rätt kompetens och erfarenhet, säger Lena Hörnell.

I veckan klubbade Sveriges riksdag igenom det nya barnfridsbrottet, som gör det olagligt att utöva våld och andra kriminella handlingar inför barn.

– Det innebär att även barn kan räknas som målsägande när de har bevittnat våld. Då behöver vi bli bättre på att ge de barnen rätt hjälp, säger Lena Hörnell.

Hon påtalar också en annan ny lag som innebär att kommunen är skyldig att erbjuda stöd och behandling även till våldsutövare.

– Vi vänder oss till våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och till dem som utsätter partnern eller familjen för våld.

Verksamheten ska sedan utvärderas.

– Vi hoppas förstås kunna ge fler kvinnor och barn snabbare hjälp. Vi kommer att följa upp ärendeinströmningen och arbetssituationen på den nya enheten, men även på de andra enheterna därifrån vi har omfördelat resurser, säger Lena Hörnell.

Kontoret ska hålla till i Skattemyndighetens hus i Gävle.